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Трансфер Угальде в Англию маловероятен из-за истории ЦСКА и «Вест Хэма». Вариант с Испанией более реален («Матч ТВ»)

Трансфер Манфреда Угальде из «Спартака» в Англию маловероятен.

По данным «Матч ТВ», трансфер форварда сборной Коста‑Рики Манфреда Угальде в клуб из Англии, несмотря на интерес из АПЛ, практически нереален.

«К Угальде есть повышенный интерес из Испании и Англии. На текущий момент ряд клубов из нижней части таблицы обоих чемпионатов изучают возможность осуществления трансфера в условиях геополитической обстановки.

Препятствием к переезду Угальде в Англию может стать кейс «Вест Хэма» и ЦСКА, когда английский клуб до сих пор не может выплатить деньги за трансфер Николы Влашича из‑за запрета британского правительства осуществлять платежи.

При этом переезд в Испанию в текущих реалиях кажется наиболее реалистичным. Вопрос только в том, смогут ли потенциальные покупатели удовлетворить запрос «Спартака» по трансферной стоимости Угальде», – сказал источник «Матч ТВ».

Напомним, ранее ФИФА объявила, что с 14 ноября ЦСКА запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон. Обеспечительная мера будет действовать до лета 2026 года.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отметил, что санкции наложены в рамках решения по делу нападающего Чидеры Эджуке и «Херенвена». В октябре ЦСКА, «Херенвен» и «Вест Хэм», у которого долг перед армейцами за трансфер Николы Влашича, пришли к соглашению: «Вест Хэм» должен был перевести голландцам часть долга ЦСКА за трансфер Эджуке. Однако лондонский клуб этого не сделал, ссылаясь на британский санкционный лист, и «Херенвен» обратился в дисциплинарный комитет ФИФА. 

Угальде перешел в «Спартак» зимой 2024 года. В этом сезоне 22‑летний футболист провел 22 матча и забил 16 голов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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