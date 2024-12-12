Угальде подорожал больше всех в РПЛ – на 6 млн евро. Батраков – на 3 млн, Барко и Файзуллаев – на 2 (Transfermarkt)

Манфред Угальде подорожал больше всех в Мир РПЛ по версии Transfermarkt.

После обновления трансферной стоимости нападающий «Спартака » подорожал на 6 млн евро и теперь оценивается порталом в 15 млн.

Вторым самым подорожавшим игроком стал Алексей Батраков – трансферная стоимость хавбека «Локомотива » выросла на 3 млн евро до 8 млн. Третье место разделили Эсекиэль Барко из «Спартака» (14 млн) и Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА (8 млн), прибавившие по 2 млн евро.

На 1,5 млн евро возросла стоимость защитника «Локомотива» Жерзино Ньямси (6 млн), вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева (3,5 млн) и полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини (3,5 млн).