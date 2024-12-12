Геннадий Орлов: «Зенит» позарился на Соболева, от которого «Спартак» явно отказался. Дальновидное решение Станковича – смотрите, что творит Угальде»
Геннадий Орлов объяснил результаты «Спартака» в первой части сезона Мир РПЛ.
После 18 туров красно-белые занимают 3-е место в таблице, на 2 очка отставая от «Краснодара» и «Зенита».
«Зенит» почему-то позарился на Соболева, от которого явно отказался «Спартак»! Это же Станковича решение было. И смотрите, насколько дальновидное: что творит Угальде?! И вообще вся четверка у «Спартака» впереди замечательная, образец потрясающей атакующей игры.
Что первым делом сделал Станкович? Человек опытный, он поднял физическую подготовленность команды. У «Краснодара» она еще более-менее была, но вот «Зенит» в этом смысле провалился», – сказал комментатор.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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