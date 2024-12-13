Аленичев о трансферных задачах «Спартака»: «Попрощаться с Жозе, продать или отдать в аренду Шамара, избавиться от Медины. Хотелось бы центрального защитника, вингера и форварда»
«У «Спартака», как и у любой другой команды, будут изменения. Наверняка будут новые трансферы. Конечно, кто-то уйдет.
Нужно уже попрощаться с Виллианом Жозе, продать или отдать в аренду Шамара Николсона. На место этих футболистов нужен еще один форвард.
Не дай Бог что-то случится с Манфредом Угальде – «Спартак» останется без атаки. Думаю, что руководители прекрасно это понимают.
На мой взгляд, нужно избавляться от Хесуса Медины. Мне изначально не был понятен этот трансфер. Думаю, что и кто-то из российских игроков покинет команду.
Хотелось бы, чтобы «Спартак» поработал на трансферном рынке и приобрел одного центрального защитника, обязательно одного вингера и, как я уже сказал, еще одного хорошего для нашего уровня нападающего», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.
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