Аленичев о трансферных задачах «Спартака»: «Попрощаться с Жозе, продать или отдать в аренду Шамара, избавиться от Медины. Хотелось бы центрального защитника, вингера и форварда»

Дмитрий Аленичев рассказал о том, какие изменения нужны в составе «Спартака».

«У «Спартака», как и у любой другой команды, будут изменения. Наверняка будут новые трансферы. Конечно, кто-то уйдет.

Нужно уже попрощаться с Виллианом Жозе , продать или отдать в аренду Шамара Николсона . На место этих футболистов нужен еще один форвард.

Не дай Бог что-то случится с Манфредом Угальде – «Спартак» останется без атаки. Думаю, что руководители прекрасно это понимают.

На мой взгляд, нужно избавляться от Хесуса Медины . Мне изначально не был понятен этот трансфер. Думаю, что и кто-то из российских игроков покинет команду.

Хотелось бы, чтобы «Спартак» поработал на трансферном рынке и приобрел одного центрального защитника, обязательно одного вингера и, как я уже сказал, еще одного хорошего для нашего уровня нападающего», – сказал бывший главный тренер «Спартака » Дмитрий Аленичев .