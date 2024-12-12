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Следствие просит арестовать инвестора «Химок» Садыгова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по статье – до 10 лет тюрьмы

Туфан Садыгов может быть арестован за особо крупное мошенничество.

Ранее стало известно о задержании инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Вероятно, это связано с его строительным бизнесом в Московской области.

По информации «Р-Спорт», следствие просит арестовать Садыгова по делу об особо крупном мошенничестве.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Садыгову Т.А.О. меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в суде.

Садыгову вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Арестован инвестор «Химок» Садыгов. Версии разные: взятки, госконтракты, матч с «Крыльями»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
Туфан Садыгов
Р-Спорт
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