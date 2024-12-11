Инвестор «Химок» Садыгов находится в СИЗО, а не под домашним арестом. Baza и Mash написали про другого человека (Иван Карпов)

Туфан Садыгов находится в СИЗО, а не под домашним арестом.

Ранее стало известно об аресте инвестора «Химок». Утверждалось, что его задержание, вероятно, не связано с финансовыми проблемами клуба из Подмосковья.

Телеграм-канал Baza позднее сообщил, что Садыгов был отправлен под домашний арест .

Иван Карпов подчеркивает, что телеграм-каналы Baza и Mash написали про совсем другого человека. По данным инсайдера, бизнесмена обвиняют в мошенничестве и растрате.

«Коллеги подхватили инсайд про арест инвестора «Химок» и нашли в базе Тушинского суда – некого Садыгова. Этот человек действительно находится под домашним арестом и обвиняется в мелком взяточничестве. Но дело в том, что некоторые базы выдают лишь инициалы. В нашем случае они полностью совпадают с теми, что у Туфана.

Садыгов из «Химок» находится в СИЗО и его обвиняют по серьезному уголовному делу», – говорится в сообщении Ивана Карпова.

Арестован инвестор «Химок» Садыгов (Иван Карпов)