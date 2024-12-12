В «Химках» из-за ареста Садыгова приостановили смену руководства
Смена руководства в «Химках» поставлена на паузу из-за задержания инвестора.
Ранее стало известно об аресте инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова. Бизнесмен задержан сотрудниками ФСБ, арест, вероятно, связан со строительным бизнесом в Московской области.
«Зимой в «Химках» должна была смениться власть. Спортивные вопросы должны были перейти к Дмитрию Поляцкину, а также приближенным к клубу снова должен был стать Сергей Анохин.
Сейчас этот вопрос на паузе. Все ждут, что будет с клубом», – сообщил источник «Чемпионата».
Арестован инвестор «Химок» Садыгов. Версии разные: взятки, госконтракты, матч с «Крыльями»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем