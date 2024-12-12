В «Химках» из-за ареста Садыгова приостановили смену руководства

Смена руководства в «Химках» поставлена на паузу из-за задержания инвестора.

Ранее стало известно об аресте инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова . Бизнесмен задержан сотрудниками ФСБ, арест, вероятно, связан со строительным бизнесом в Московской области.

«Зимой в «Химках» должна была смениться власть. Спортивные вопросы должны были перейти к Дмитрию Поляцкину, а также приближенным к клубу снова должен был стать Сергей Анохин .

Сейчас этот вопрос на паузе. Все ждут, что будет с клубом», – сообщил источник «Чемпионата».

Арестован инвестор «Химок» Садыгов. Версии разные: взятки, госконтракты, матч с «Крыльями»