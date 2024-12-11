Правоохранительные органы провели ряд бесед по матчу «Химок» и «Крыльев» в апреле 2022-го («Матч ТВ»)

Полиция заинтересовалась матчем «Химок» с «Крыльями Советов» в 2022 году.

Как сообщает «Матч ТВ », правоохранительные органы провели ряд бесед в рамках интереса к матчу чемпионата России между «Химками» и «Крыльями Советов», который состоялся 24 апреля 2022 года. Расследование было инициировано после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева – ранее он направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией, упомянув, в частности, данную встречу.

Ранее стало известно, что матч мог стать одним из оснований для задержания инвестора «Химок» Туфана Садыгова . В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», в его компаниях прошли обыски .

Федорищев запросил у РПЛ разъяснения по борьбе с коррупцией. У губернатора есть вопросы к судейству в матчах «Крыльев» с «Химками» в 2022-м и «Пари НН» в 2023-м – соперников тренировал Юран («РБ Спорт»)

Федорищев о том, связан ли арест Садыгова с матчем «Химки» – «Крылья» в 2022-м: «Впервые слышу. Абсолютно не знаю, связано ли это с коррупционным делом»