Федорищев о том, связан ли арест Садыгова с матчем «Химки» – «Крылья» в 2022-м: «Впервые слышу. Абсолютно не знаю, связано ли это с коррупционным делом»
Ранее сообщалось, что бизнесмен и инвестор «Химок» находится под домашним арестом. В отношении Садыгова возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». В его компаниях во вторник прошли обыски.
По информации «Матч ТВ», задержание Садыгова может быть связано с матчем «Химки» – «Крылья Советов» 2022 года и невыполнением госконтрактов.
– Связано ли задержание Садыгова с матчем «Химки» – «Крылья Советов»?
– Понятия не имею, впервые слышу об этом. Абсолютно не знаю, связано ли это с коррупционным делом, – сказал губернатор Самарской области.
Ранее Федорищев рассказал, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
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