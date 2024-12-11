Федорищев о том, связан ли арест Садыгова с матчем «Химки» – «Крылья» в 2022-м: «Впервые слышу. Абсолютно не знаю, связано ли это с коррупционным делом»

Вячеслав Федорищев заявил, что не знает причину задержания Туфана Садыгова.

Ранее сообщалось , что бизнесмен и инвестор «Химок» находится под домашним арестом. В отношении Садыгова возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». В его компаниях во вторник прошли обыски.

По информации «Матч ТВ », задержание Садыгова может быть связано с матчем «Химки» – «Крылья Советов » 2022 года и невыполнением госконтрактов.

– Связано ли задержание Садыгова с матчем «Химки» – «Крылья Советов»?

– Понятия не имею, впервые слышу об этом. Абсолютно не знаю, связано ли это с коррупционным делом, – сказал губернатор Самарской области.

Ранее Федорищев рассказал, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».