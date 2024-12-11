Инвестор «Химок» Садыгов находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество» (Baza)

Инвестора «Химок» Туфана Садыгова отправили под домашний арест.

Ранее появилась информация о задержании бизнесмена.

Как передает телеграм-канал Baza, Садыгов был задержан еще в ноябре, на него было возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Сообщается, что суд не удовлетворил просьбу следствия об аресте бизнесмена и позже он был отправлен под домашний арест. Несколько дней назад срок содержания под домашним арестом был продлен.