Инвестор «Химок» Садыгов находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество» (Baza)
Инвестора «Химок» Туфана Садыгова отправили под домашний арест.
Ранее появилась информация о задержании бизнесмена.
Как передает телеграм-канал Baza, Садыгов был задержан еще в ноябре, на него было возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».
Сообщается, что суд не удовлетворил просьбу следствия об аресте бизнесмена и позже он был отправлен под домашний арест. Несколько дней назад срок содержания под домашним арестом был продлен.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Baza
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