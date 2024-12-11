Александр Мостовой: «Поставьте Гвардиолу в «Шеффилд», он станет чемпионом? Нет, конечно. И «Пари НН» так и будет болтаться внизу, с Гончаренко или нет»

Александр Мостовой, говоря о Викторе Гончаренко, высказался про Пепа Гвардиолу.

– Сможет ли Гончаренко войти с «Пари НН» в топ-10 в Мир РПЛ?

– До Гончаренко «Пари НН » находился на том же месте – разницы никакой нет. И до конца чемпионата эта команда будет биться за выживание. Какой-то вывод по работе Гончаренко сделать трудно, потому что особо ничего и не поменялось.

– Сможет ли Гончаренко исправить ситуацию после зимней паузы?

– Играет-то не тренер, а футболисты. Что бы Виктор Михайлович ни делал, сколько бы ни кричал.

Поставьте Гвардиолу в «Шеффилд », он станет с ними чемпионом? Нет, конечно – ответ простой. Тут неважно, Гончаренко или нет – эта команда так и будет болтаться внизу, – сказал бывший хавбек «Спартака» и «Сельты» Мостовой .

После 18 туров «Пари НН» занимает 12-е место с 16 очками.