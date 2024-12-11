Александр Мостовой: «Поставьте Гвардиолу в «Шеффилд», он станет чемпионом? Нет, конечно. И «Пари НН» так и будет болтаться внизу, с Гончаренко или нет»
Александр Мостовой, говоря о Викторе Гончаренко, высказался про Пепа Гвардиолу.
– Сможет ли Гончаренко войти с «Пари НН» в топ-10 в Мир РПЛ?
– До Гончаренко «Пари НН» находился на том же месте – разницы никакой нет. И до конца чемпионата эта команда будет биться за выживание. Какой-то вывод по работе Гончаренко сделать трудно, потому что особо ничего и не поменялось.
– Сможет ли Гончаренко исправить ситуацию после зимней паузы?
– Играет-то не тренер, а футболисты. Что бы Виктор Михайлович ни делал, сколько бы ни кричал.
Поставьте Гвардиолу в «Шеффилд», он станет с ними чемпионом? Нет, конечно – ответ простой. Тут неважно, Гончаренко или нет – эта команда так и будет болтаться внизу, – сказал бывший хавбек «Спартака» и «Сельты» Мостовой.
После 18 туров «Пари НН» занимает 12-е место с 16 очками.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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