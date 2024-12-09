Мостовой об успехах «Спартака»: «Убрали постороннего человека и назначили легенду – Станковича. Еще тур-два, и могли бы на первом месте быть»
Красно-белые одержали шесть побед подряд в чемпионате России и вышли на третье место в таблице, набрав 37 очков за 18 матчей. У лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – на 2 балла больше.
«Когда из «Спартака» убрали постороннего человека [Гильермо Абаскаля] и назначили легенду – Станковича, я сразу сказал, что все будет нормально.
«Спартак» с этим составом обязан в тройке быть просто с закрытыми глазами.
Жалко, что чемпионат закончился. Еще тур-два, и «Спартак» мог бы на первом месте быть», – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.
Мостовой о Станковиче: «Футбольный мужик, игроки его по-хорошему боятся и уважают. «Спартак» близок к тому, чтобы называться лучшей командой РПЛ – приятно смотреть их матчи»
Орлов о «Спартаке»: «Джикия и Зобнин – игроки не для чемпионской команды, не лидеры. В «Зените» тоже есть клиенты, которые лучше отдадут назад и поперек»
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