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Мостовой об успехах «Спартака»: «Убрали постороннего человека и назначили легенду – Станковича. Еще тур-два, и могли бы на первом месте быть»

Александр Мостовой назвал причину успешной игры «Спартака» в Мир РПЛ.

Красно-белые одержали шесть побед подряд в чемпионате России и вышли на третье место в таблице, набрав 37 очков за 18 матчей. У лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – на 2 балла больше.

«Когда из «Спартака» убрали постороннего человека [Гильермо Абаскаля] и назначили легенду – Станковича, я сразу сказал, что все будет нормально.

«Спартак» с этим составом обязан в тройке быть просто с закрытыми глазами.

Жалко, что чемпионат закончился. Еще тур-два, и «Спартак» мог бы на первом месте быть», – сказал бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой.

Мостовой о Станковиче: «Футбольный мужик, игроки его по-хорошему боятся и уважают. «Спартак» близок к тому, чтобы называться лучшей командой РПЛ – приятно смотреть их матчи»

Орлов о «Спартаке»: «Джикия и Зобнин – игроки не для чемпионской команды, не лидеры. В «Зените» тоже есть клиенты, которые лучше отдадут назад и поперек»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
logoСпартак
Р-Спорт
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