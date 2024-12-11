Мостовой о сборной: «Какой футбол, если будем играть с Брунеем?! Монголия осталась, какие-нибудь Сейшельские острова. Будем в рейтинге ФИФА в топ-3, рекорды ставить»
«Что будет с нашим футболом в следующем году? Про это даже говорить не хочу, потому что какой футбол, если будем играть с Брунеем?! Монголия осталась только и какие-нибудь Сейшельские острова.
Будем рекорды ставить, как сейчас хвастаются. Если будем с этими командами играть, то, конечно, все будет здорово, ха-ха. Тогда и в рейтинге ФИФА будем на первых трех местах. Но это же тоже смешно – глупости говорить.
А вообще следующий год начнется с того, что интрига жива и пять команд претендуют на чемпионство, а это здорово. Жаль, что сезон прервался, а то «Спартак» мог бы на первом месте идти.
Но сказать, кто будет чемпионом, в итоге трудно. Еще месяц назад все говорили, что «Зенит» выиграет титул, а потом и «Спартак» вернулся. Главное, что интрига будет жива», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
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