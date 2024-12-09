Александр Мостовой: «Мусаев – посторонний человек для футбола. Он вроде мячи носил в свое время, нет? «Краснодар» ничего не выиграет с ним»
Александр Мостовой уверен, что «Краснодар» ничего не выиграет при Мураде Мусаеве.
«Быки» завершили осеннюю часть сезона Мир РПЛ на 1-м месте в таблице, набрав 39 очков после 18 туров. Краснодарцы опережают «Зенит» благодаря победе в очной встрече.
«Мусаев – посторонний человек для футбола. Он вроде как мячи носил в свое время, нет? Поправьте меня, если что. Кто его вообще знал до «Краснодара»? Я бы тоже так смог.
Думаю, что «Краснодар» ничего не выиграет с Мусаевым, чемпионами им точно не стать. Ивич мог выиграть титул, так как человек прошел все изнутри и знает, как устроен футбол. Зря его убрали», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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