Александр Мостовой: «Мусаев – посторонний человек для футбола. Он вроде мячи носил в свое время, нет? «Краснодар» ничего не выиграет с ним»

Александр Мостовой уверен, что «Краснодар» ничего не выиграет при Мураде Мусаеве.

«Быки» завершили осеннюю часть сезона Мир РПЛ на 1-м месте в таблице, набрав 39 очков после 18 туров. Краснодарцы опережают «Зенит» благодаря победе в очной встрече.

«Мусаев – посторонний человек для футбола. Он вроде как мячи носил в свое время, нет? Поправьте меня, если что. Кто его вообще знал до «Краснодара »? Я бы тоже так смог.

Думаю, что «Краснодар» ничего не выиграет с Мусаевым , чемпионами им точно не стать. Ивич мог выиграть титул, так как человек прошел все изнутри и знает, как устроен футбол. Зря его убрали», – сказал бывший полузащитник сборной России.