Александр Мостовой назвал команды, которые обязаны испортить «Зениту» юбилей.

После 18 туров «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков в Мир РПЛ , «Спартак» – 37. Клуб из Санкт-Петербурга отметит 100-летний юбилей в мае 2025 года.

Команда под руководством Сергея Семака выиграла 6 последних чемпионатов России.

«Краснодар » или «Спартак» обязаны это сделать – испортить юбилейный год «Зениту ». Тем удивительнее будет вторая часть сезона после зимней паузы. Даже в «Битве экстрасенсов» никто бы не сказал, что «Зенит» проиграет дома «Крыльям Советов» и «Акрону». Когда много хороших футболистов, это и хорошо, и плохо. Да, у тебя есть скамейка, ты можешь всегда усилить игру. А бывает, что эта скамейка и портит все.

Много футболистов, все хотят играть, а всех не поставишь. Поэтому то один играет, то второй, то третий. Например, Соболев пришел, его тоже надо ставить, а он не может ничего », – сказал бывший игрок «Спартака » и сборной России.