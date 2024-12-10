Мостовой о гонке в РПЛ: «Краснодар» или «Спартак» обязаны испортить «Зениту» юбилей. Бывает, что скамейка все портит – всех не поставишь. Соболев пришел и не может ничего»
После 18 туров «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков в Мир РПЛ, «Спартак» – 37. Клуб из Санкт-Петербурга отметит 100-летний юбилей в мае 2025 года.
Команда под руководством Сергея Семака выиграла 6 последних чемпионатов России.
«Краснодар» или «Спартак» обязаны это сделать – испортить юбилейный год «Зениту». Тем удивительнее будет вторая часть сезона после зимней паузы. Даже в «Битве экстрасенсов» никто бы не сказал, что «Зенит» проиграет дома «Крыльям Советов» и «Акрону». Когда много хороших футболистов, это и хорошо, и плохо. Да, у тебя есть скамейка, ты можешь всегда усилить игру. А бывает, что эта скамейка и портит все.
Много футболистов, все хотят играть, а всех не поставишь. Поэтому то один играет, то второй, то третий. Например, Соболев пришел, его тоже надо ставить, а он не может ничего», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
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