Мбаппе забил 50-й гол в ЛЧ в 25 лет, только Месси сделал это раньше – в 24 года. Роналду – в 28 лет

Только Лионель Месси был моложе Килиана Мбаппе, когда забил 50-й гол в ЛЧ.

Нападающий «Реала » забил в ворота «Аталанты» в гостях (3:2) в рамках 6-го тура Лиги чемпионов . Француз не сумел доиграть матч из-за повреждения.

Мбаппе забил 50-й гол в турнире в 25 лет и 356 дней. Только Месси сделал это раньше – в 24 года и 284 дня.

Замыкает тройку лучший бомбардир в истории ЛЧ (140) Криштиану Роналду – он забил 50-й гол в 28 лет и 78 дней.

У Мбаппе и Салаха – по 50 голов в ЛЧ! Вошли в клуб за один вечер