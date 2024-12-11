Мбаппе забил 50-й гол в ЛЧ в 25 лет, только Месси сделал это раньше – в 24 года. Роналду – в 28 лет
Только Лионель Месси был моложе Килиана Мбаппе, когда забил 50-й гол в ЛЧ.
Нападающий «Реала» забил в ворота «Аталанты» в гостях (3:2) в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Француз не сумел доиграть матч из-за повреждения.
Мбаппе забил 50-й гол в турнире в 25 лет и 356 дней. Только Месси сделал это раньше – в 24 года и 284 дня.
Замыкает тройку лучший бомбардир в истории ЛЧ (140) Криштиану Роналду – он забил 50-й гол в 28 лет и 78 дней.
У Мбаппе и Салаха – по 50 голов в ЛЧ! Вошли в клуб за один вечер
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
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