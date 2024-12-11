Анчелотти о 3:2 с «Аталантой»: «Очень важная победа. Финишировать в топ-8 сложно, но у нас есть еще две игры. Травма Мбаппе не кажется серьезной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Аталантой».

Мадридский клуб выиграл матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. Килиан Мбаппе забил на 10-й минуте и был заменен на 36-й.

«Состояние Мбаппе вызвано перегрузкой, дискомфортом в задней поверхности бедра. Это не кажется серьезным, посмотрим завтра. Он не мог бегать, это его немного беспокоило, и мы предпочли заменить его.

Это очень важная победа, выиграть здесь может не каждый. Мы терпели и боролись. В Лиге чемпионов приходится терпеть.

Они сильно давили, но мы хорошо начали второй тайм. Мы очень счастливы. Эта победа была нам очень нужна, и не только из-за очков.

Финишировать в первой восьмерке по-прежнему сложно, но у нас есть две игры, чтобы набрать очки», – сказал Анчелотти .