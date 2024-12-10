  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван дер Сар о кровоизлиянии в мозг: «Болело в шее и за лопатками. Меня вырвало – шторы были открыты, но я не видел света. Не ожидаешь, что это может случиться с 52-летним здоровым мужчиной»
2

Ван дер Сар о кровоизлиянии в мозг: «Болело в шее и за лопатками. Меня вырвало – шторы были открыты, но я не видел света. Не ожидаешь, что это может случиться с 52-летним здоровым мужчиной»

Эдвин ван дер Сар рассказал, как пережил кровоизлияние в мозг.

Инцидент произошел в июле 2023 года. Бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» поместили в отделение интенсивной терапии, где он провел около 10 дней.

– Эдвин, можем ли мы вернуть вас в тот день? Вы были в отпуске в Хорватии. Не могли бы вы рассказать, что произошло?

– Это был последний день отпуска. Я проснулся и почувствовал, что у меня что-то болит в шее и за лопатками.

Затем меня вырвало в туалете, и я вернулся в комнату. Шторы были открыты, но я не видел света. Я лег в кровать и сказал: «Нужно вызвать врача, я плохо себя чувствую». Оказалось, что это кровоизлияние в мозг.

Честно говоря, был небольшой шок. Все думают, что ты здоров и силен – никогда не ожидаешь, что нечто подобное может случиться с 52-летним здоровым мужчиной, – сказал экс-голкипер «МЮ» Эдвин ван дер Сар.

«Подумал, что мне конец». Алдервейрелд закончил в сборной из-за панической атаки

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sky Sports
logoЭдвин ван дер Сар
logoЗдоровье
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Нидерландов по футболу
logoвысшая лига Нидерланды
logoМанчестер Юнайтед
logoАякс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси – величайший футболист по версии GiveMeSport. Роналду – 2-й, Марадона – 4-й, Зидан – 8-й, Кака – 17-й, Яшин – 20-й, Бэйл – 24-й
30611 октября, 20:55
72-летний Ван Гал о борьбе с раком простаты: «Все идет хорошо. Я снова могу мочиться естественным путем. Но не могу заниматься любовью, это проблема»
603 августа, 12:01
Ван дер Сара перевели из отделения интенсивной терапии. Экс-вратаря «МЮ» могут выписать из больницы на следующей неделе
2718 июля 2023, 17:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
24 секунды назадСпецпроект
Дуарте назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Достаточно посмотреть, сколько людей приходит на выездные матчи. В каждой игре мы чувствуем поддержку»
2 минуты назад
Араухо включен в заявку «Барсы» на матч с «Боруссией» в ЛЧ. Защитник пропустил более 5 месяцев после травмы бедра
4 минуты назад
Депутат Свищев о желании Дугласа играть за Бразилию: «Неприятно было это читать. Надо быть внимательнее к спортсменам, получающим гражданство РФ»
1316 минут назад
Оппозиция Лапорте о «Барсе»: «Отсутствие прозрачности скрывает ошибки руководства. Сильная команда в слабом клубе становится нестабильной, мы в замкнутом круге»
131 минуту назад
Гендиректор «Динамо» о Медведевой: «Женя – амбассадор клуба, мы активно взаимодействуем. Она искренне болеет за нас, 2 года подряд ездила освещать сборы»
1449 минут назад
«Спартак» рассматривает Кагигао из «Галатасарая» в числе главных кандидатов на пост спортивного директора («СЭ»)
457 минут назад
«Нахер Роналду, пока есть Месси». Топурия готов пригласить Лео на свой бой в Майами
38сегодня, 09:51
Койта и Бистрович могут покинуть ЦСКА зимой. Игроки уйдут, если с клуба снимут трансферный бан («РБ Спорт»)
13сегодня, 09:43
«Пари НН» обратился в ЭСК по голу Угальде в матче со «Спартаком»
34сегодня, 09:30
Ко всем новостям
Последние новости
Наби Кейта перешел в «Ференцварош» на правах аренды. «Вердер» в апреле отстранил хавбека за отказ от поездки на матч Бундеслиги
217 минут назадФото
«Ред Булл» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3сегодня, 09:57
«Байер» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
5сегодня, 09:26
ФНЛ запустила новый сайт. На нем есть ссылки на трансляции матчей Первой лиги и Второй лиги А и Б, статистика по текущему и прошлым сезонам
5сегодня, 09:15Фото
«Краснодар» отдаст 19-летнего Кокшарова в аренду «Пари НН». В форварде заинтересован Гончаренко («РБ Спорт»)
21сегодня, 08:55
Садыгов об Игнашевиче в «Химках»: «Ерунду какую‑то пишут. Артига возобновит работу после отпуска, насколько мне известно»
3сегодня, 08:12
«Аталанта» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
16сегодня, 07:25
Виктор Гусев о комментаторах: «Должен быть второй человек, анализирующий все. Не судил бы строго. Нынешнее поколение лучше разбирается в зарубежном футболе и многих аспектах игры»
6сегодня, 07:15
«Жирона» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:58
Колосков об РПЛ: «Бывают хорошие игры, но большинство – бестолковые. Игроки занимаются не футболом, а бесконечными тычками. Непонятно, как у нас их готовят»
5сегодня, 06:46