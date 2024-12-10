Ван дер Сар о кровоизлиянии в мозг: «Болело в шее и за лопатками. Меня вырвало – шторы были открыты, но я не видел света. Не ожидаешь, что это может случиться с 52-летним здоровым мужчиной»
Инцидент произошел в июле 2023 года. Бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» поместили в отделение интенсивной терапии, где он провел около 10 дней.
– Эдвин, можем ли мы вернуть вас в тот день? Вы были в отпуске в Хорватии. Не могли бы вы рассказать, что произошло?
– Это был последний день отпуска. Я проснулся и почувствовал, что у меня что-то болит в шее и за лопатками.
Затем меня вырвало в туалете, и я вернулся в комнату. Шторы были открыты, но я не видел света. Я лег в кровать и сказал: «Нужно вызвать врача, я плохо себя чувствую». Оказалось, что это кровоизлияние в мозг.
Честно говоря, был небольшой шок. Все думают, что ты здоров и силен – никогда не ожидаешь, что нечто подобное может случиться с 52-летним здоровым мужчиной, – сказал экс-голкипер «МЮ» Эдвин ван дер Сар.
«Подумал, что мне конец». Алдервейрелд закончил в сборной из-за панической атаки
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий