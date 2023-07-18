Ван дер Сара перевели из отделения интенсивной терапии. Экс-вратаря «МЮ» могут выписать из больницы на следующей неделе

Эдвина ван дер Сара перевели из палаты интенсивной терапии.

Напомним, в начале июля у бывшего вратаря «Аякса», « » и сборной Нидерландов произошло кровоизлияние в мозг. Он находился в палате интенсивной терапии.

Теперь экс-футболист объявил, что его перевели в другое отделение.

«Прежде всего, мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что я больше не в отделении интенсивной терапии. Тем не менее я все еще в больнице.

Я надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг в своем выздоровлении!» – написал ван дер Сар.

52-летний ван дер Сар в конце мая покинул пост генерального директора « ». Он занимал эту должность с 2016 года, а в совет директоров входил с 2012-го.