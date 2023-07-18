Ван дер Сара перевели из отделения интенсивной терапии. Экс-вратаря «МЮ» могут выписать из больницы на следующей неделе
Эдвина ван дер Сара перевели из палаты интенсивной терапии.
Напомним, в начале июля у бывшего вратаря «Аякса», «МЮ» и сборной Нидерландов произошло кровоизлияние в мозг. Он находился в палате интенсивной терапии.
Теперь экс-футболист объявил, что его перевели в другое отделение.
«Прежде всего, мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что я больше не в отделении интенсивной терапии. Тем не менее я все еще в больнице.
Я надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг в своем выздоровлении!» – написал ван дер Сар.
52-летний ван дер Сар в конце мая покинул пост генерального директора «Аякса». Он занимал эту должность с 2016 года, а в совет директоров входил с 2012-го.
А так, некоторые могут реально переживать за Ван Дер Сара. Я узнал о нем на евро-2000, когда было 7 лет, был плакат с ним в форме Ювентуса из журнала Мой Футбол. Потом он перешёл в мой любимый Манчестер Юнайтед и выиграл ЛЧ и 4 АПЛ. Эта новость про болезнь меня реально разочаровала, и у меня реально появилось внутреннее пожелание о его выздоровлении, хоть и я нигде не писал. Но и написать желание было, но ограничился плюсиками, так как верю, что тоже есть такие как я, которые следили за его карьерой и переживали. Тем более человек вроде он хороший, в скандалах не засвечивался.
или, по-вашему, комментарии придуманы исключительно для выражения умнейших мыслей и интересных умозаключений?