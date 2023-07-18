Ван дер Сара перевели из отделения интенсивной терапии. Экс-вратаря «МЮ» могут выписать из больницы на следующей неделе

Теги Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Аякс премьер-лига Англия Здоровье Футбол

Эдвина ван дер Сара перевели из палаты интенсивной терапии.

Напомним, в начале июля у бывшего вратаря «Аякса», «МЮ» и сборной Нидерландов произошло кровоизлияние в мозг. Он находился в палате интенсивной терапии.

Теперь экс-футболист объявил, что его перевели в другое отделение.

«Прежде всего, мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что я больше не в отделении интенсивной терапии. Тем не менее я все еще в больнице.

Я надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг в своем выздоровлении!» – написал ван дер Сар.

52-летний ван дер Сар в конце мая покинул пост генерального директора «Аякса». Он занимал эту должность с 2016 года, а в совет директоров входил с 2012-го.

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12 комментариев

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Азамат Кабертай
Здоровья Легенде!
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Greenalem
Ответ Remedy
Комментарий удален пользователем
тебе с твоим ником точно нужно почаще писать, может люди здоровее будут))

А так, некоторые могут реально переживать за Ван Дер Сара. Я узнал о нем на евро-2000, когда было 7 лет, был плакат с ним в форме Ювентуса из журнала Мой Футбол. Потом он перешёл в мой любимый Манчестер Юнайтед и выиграл ЛЧ и 4 АПЛ. Эта новость про болезнь меня реально разочаровала, и у меня реально появилось внутреннее пожелание о его выздоровлении, хоть и я нигде не писал. Но и написать желание было, но ограничился плюсиками, так как верю, что тоже есть такие как я, которые следили за его карьерой и переживали. Тем более человек вроде он хороший, в скандалах не засвечивался.
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Азамат Кабертай
Ответ Remedy
Комментарий удален пользователем
добрые слова лишними бывают разве ?
или, по-вашему, комментарии придуманы исключительно для выражения умнейших мыслей и интересных умозаключений?
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dedushka
эх, а ведь мы с ним 13 лет назад вместе закончили, обоим по 40 было. а чувака вон уже кондратий чуть не хватил... ты там держись, ровесник и коллега...
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Remedy
Ответ Азамат Кабертай
Здоровья Легенде!
Комментарий удален пользователем
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Азамат Кабертай
Ответ Remedy
Комментарий удален пользователем
мне плюсики на спортсе абсолютно ничего не дают) они мне не нужны
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Remedy
Ответ Азамат Кабертай
мне плюсики на спортсе абсолютно ничего не дают) они мне не нужны
Я убрал свой коммент, без обид..Но это самый банальнейший коммент, к такого рода новостям..
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Азамат Кабертай
Ответ Remedy
Я убрал свой коммент, без обид..Но это самый банальнейший коммент, к такого рода новостям..
да хорошо) пускай так) можно минусовать без остановки за банальность)))
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isyourmajesty
Ответ Greenalem
тебе с твоим ником точно нужно почаще писать, может люди здоровее будут)) А так, некоторые могут реально переживать за Ван Дер Сара. Я узнал о нем на евро-2000, когда было 7 лет, был плакат с ним в форме Ювентуса из журнала Мой Футбол. Потом он перешёл в мой любимый Манчестер Юнайтед и выиграл ЛЧ и 4 АПЛ. Эта новость про болезнь меня реально разочаровала, и у меня реально появилось внутреннее пожелание о его выздоровлении, хоть и я нигде не писал. Но и написать желание было, но ограничился плюсиками, так как верю, что тоже есть такие как я, которые следили за его карьерой и переживали. Тем более человек вроде он хороший, в скандалах не засвечивался.
абсолютно то же самое
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Remedy
Ответ Greenalem
тебе с твоим ником точно нужно почаще писать, может люди здоровее будут)) А так, некоторые могут реально переживать за Ван Дер Сара. Я узнал о нем на евро-2000, когда было 7 лет, был плакат с ним в форме Ювентуса из журнала Мой Футбол. Потом он перешёл в мой любимый Манчестер Юнайтед и выиграл ЛЧ и 4 АПЛ. Эта новость про болезнь меня реально разочаровала, и у меня реально появилось внутреннее пожелание о его выздоровлении, хоть и я нигде не писал. Но и написать желание было, но ограничился плюсиками, так как верю, что тоже есть такие как я, которые следили за его карьерой и переживали. Тем более человек вроде он хороший, в скандалах не засвечивался.
Да даже по его лицу и поведению видно, что ЭВДС хороший человек. И поэтому не хотел писать банальностей в его адрес. И так все адекватные люди желают ему здоровья по умолчаниию.
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Remedy
Ответ Азамат Кабертай
да хорошо) пускай так) можно минусовать без остановки за банальность)))
От меня минусов не было. За здравую позицию никогда не минусую, баурым;)
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Азамат Кабертай
Ответ Remedy
От меня минусов не было. За здравую позицию никогда не минусую, баурым;)
дай угадаю , ты подумал, что я казах и в конце добавил слово на казахском?))
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