«Подумал, что мне конец». Алдервейрелд закончил в сборной из-за панической атаки

Представлял худшее.

Защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд рассказал, почему закончил в сборной Бельгии в марте 2023-го. Тогда объяснил решение желанием чаще бывать с семьей, а сейчас вскрылась настоящая причина – паническая атака, накрывшая его после одного из матчей.

«Мое сердце внезапно забилось со скоростью 1000 ударов в минуту». Тоби боялся, что больше не увидит детей

Признание защитника в интервью VRT:

«После проигранного кубкового матча с «Юнионом» я был зол и расстроен. Той ночью я не мог уснуть и рано утром отправился на базу клуба, чтобы провести силовую тренировку. Перед отъездом я принял таблетку с кофеином, потому что не люблю кофе.

Когда я был в машине, мое сердце внезапно забилось со скоростью 1000 ударов в минуту. Подумал, что у меня случится сердечный приступ. Мне конец, я больше никогда не увижу детей. Я съехал на обочину, зашел в магазин мебели и спросил, могут ли они вызвать скорую.

Оказалось, что из-за стресса у меня учащенно забилось сердце. Это вызвало паническую атаку, из-за которой сердце стало биться еще быстрее. В какой-то момент тебе кажется, что у тебя случится сердечный приступ и ты умрешь.

Мы провели тесты, но все было в порядке. Потом я поговорил с людьми, и они сказали, что это из-за слишком сильного стресса. Просто паническая атака. Сейчас я все еще иногда страдаю от этого. Вот почему я ушел из сборной. Я отлично провел там время, поиграл в пяти крупных турнирах – и смог закрыть эту главу».

Паническая атака – мучительный приступ беспричинного страха и тревоги, человек ощущает головокружение, учащенное сердцебиение, удушье и озноб. Обычно больной испытывает серию приступов, поэтому в его голове закрепляется страх перед ситуациями, в которых возникает атака.

Причинами приступов часто становятся психологические проблемы: стресс и боязнь не оправдать ожидания. Похоже, что-то подобное случилось и с Тоби.

Алдервейрелд играл за сборную Бельгии с 2009-го, а перед этим побывал почти во всех бельгийских молодежках. За взрослую команду дебютировал в мае 2009-го, уже через несколько месяцев сыграл в квалификации ЧМ-2010, но на сам турнир сборная не отобралась.

Защитник съездил с Бельгией на пять крупных турниров: три чемпионата мира (в 2014-м, 2018-м и 2022-м) и два Евро (в 2016-м и 2021-м), везде был основным. Даже зацепил медали: взял бронзу ЧМ в России.

Однако в 2023-м организм устал – и показал, что больше не может.

Панические атаки уничтожили карьеру Кркича из «Барсы»

Пожалуй, главная жертва панических атак в футболе – Боян Кркич из «Барселоны». Они разрушили все футбольные перспективы Бояна .

Панические атаки мучали Кркича с первых матчей за «Барсу». В июле 2007-го 17-летний парень уже был мегазвездой молодежки «Барсы» и наколотил 900 голов за команды всех возрастов, после триумфа на Евро U21 (Испания победила, а Боян сделал дубль в финале) о нем узнал мир.

16 сентября 2007-го «Барса» играла с «Осасуной», и Райкард впервые включил Бояна в стартовый состав. Радостную новость игрок узнал в отеле перед игрой, но вместо ликования ощутил мощнейшее головокружение. В автобусе недомогание продолжилось, и Боян попросил помощи у врача – тот дал ему таблетку кофеина.

Вместо появления в старте Боян вышел на замену: на 78-й минуте он заменил Джованни дос Сантоса и побил рекорд Месси, став самым молодым игроком «Барсы» в Ла Лиге. Отметить дебют не получилось: приехав домой, он сразу закрылся в комнате, упал на кровать и с ужасом ощущал, как его тело бьют судороги. «Это был жуткий момент для меня и моих родителей. Меня отвезли в больницу, провел там всю ночь. Врачи сказали, что это был сильный приступ панической атаки», – вспоминает Боян.

Врачи прописали Бояну таблетки, и на несколько месяцев панические атаки прекратились. Но позже стали только сильнее. С февраля 2008-го приступы мучали Кркича почти ежедневно: «Я постоянно испытывал головокружение. Голова раскалывалась от давления, и это чувство ни на секунду меня не отпускало», – вспоминал Кркич.

Головокружение возникало перед каждым матчем, когда Боян представлял, что сейчас сыграет перед многотысячной толпой. Но иногда приступы случались и вне футбола. В конце февраля он пришел на открытие спортзала друга, но не учел, что встретит там болельщиков «Барсы». Перед толпой парень поплыл: «Помещение стало выглядеть очень тесным, и мне стало жарко. Я пришел в свитере и водолазке, и убежал в туалет, чтобы снять их».

Из-за панических атак Боян пропустил Евро-2008. До конца сезона-2007/08 Боян принимал таблетки перед каждым матчем и тренировками. Терзаемый паническими атаками форвард регулярно появлялся на поле и к концу сезона настрелял 10 мячей в Ла Лиге (до сих пор его рекорд). Тренер Луис Арагонес позвонил игроку, но в ответ услышал: «Мне больно говорить это, но я не могу согласиться. Я мечтаю сыграть за Испанию, но мое тело подводит меня». Так же Кркич потом ответил защитнику Карлесу Пуйолю на тренировке.

Тогда испанская федерация футбола сначала включила Бояна в заявку на Евро, а затем убрала. Из-за этого болельщики решили, что форвард отказался играть за Испанию. Ситуацию обострили журналисты: мадридская газета AS вышла с заголовком «Боян не хочет играть за сборную». Федерация футбола никак не прокомментировала недоразумение, поэтому отдуваться пришлось игроку: в интервью для Barca TV он соврал, что неимоверно устал после напряженного сезона, поэтому нуждается в отпуске.

Правда открылась только в 2018-м, после интервью Бояна The Guardian. Там же он рассказал, что тот эпизод усугубил его ментальное состояние: «Этот заголовок убил меня. Помню, что в тот день я был в Мурсии, и люди оскорбляли меня: они не знали правду и думали, что я не хочу играть. Больнее всего было сознавать, что информация скорее всего исходила из федерации. Как они могли, зная о моем здоровье, сделать это? Я ощутил себя очень одиноким».

В 2011-м Боян ушел из «Барсы», не оправдав ожидания болельщиков. Казалось, что в другом клубе раскрыться будет легче, но дальше он сменил восемь команд («Рома», «Милан», «Алавес», «Аякс», «Майнц», «Сток», «Монреаль Импорт» и «Виссел Кобе») и нигде не закрепился. В 2023-м Кркич закончил с футболом в японском «Виссел Кобе», сейчас он работает в структуре родной «Барселоны».

Панические атаки у футболистов – нередкое явление. Буффона спасала картина Шагала, Навас из-за них отказывал «Челси» Моуринью, а Калешин боялся лететь на сборы

Помимо Кркича были и другие примеры, когда панические атаки проявлялись у звезд. Вспомним некоторые случаи.

● Другой известный игрок, страдавший от панических атак, – защитник Хесус Навас. Из-за них испанец не ездил в сборную и отказал «Челси» Моуринью.

Навас ярко стартовал в «Севилье» и его пригласили в молодежную сборную, где-то рядом суетились скауты из Европы. Но эти варианты Хесус даже не рассматривал – с детства он страдал агорафобией. Юный футболист боялся покидать дом и уж тем более куда-то уезжать. У него случались серьезные панические атаки – однажды взволнованный Хесус позвонил отцу и умолял забрать его со сборов «Севильи», которые проходили всего-то в часе езды от дома.

Иногда удавалось справляться, и Навас ездил с клубом на выездные матчи. Но молодежка, а потом и взрослая сборная получили отказ – футболист не сомневался, что случится что-то плохое. Главный парадокс в том, что в Хесусе течет кровь цыганских кочевников. Звезда «Севильи» жил с родителями, угасал в больших компаниях и закрывался в себе. Стимулом к переменам стал ЧМ-2010 – полузащитник вполне мог рассчитывать еще на Евро-2008, но страх отодвинул его от мечты.

Навас обратился к психологам, и началась терапия: она состояла из специальных упражнений и бесед с профессионалами. Сработало – футболисту становилось легче, и ЧМ в ЮАР помог значительному прогрессу. Чтобы ранимый Хесус чувствовал опору, в Африке его заселили в один номер с Серхио Рамосом. Парни дружили, когда Серхио еще играл за «Севилью» – позже Хесус признался, что Рамос ему как брат.

Из-за болезни Навас в последний момент сорвал переход в «Челси» Жозе Моуринью перед сезоном-2005/06. В 2010-м не вышло с «Арсеналом»: Навас уже был стабильнее, но решил, что не настолько, чтобы переезжать насовсем. В итоге «Ман Сити» в 2013-м уговорил Наваса, пристроив в клуб его брата Марко. Полгода, что брат пробыл рядом, они жили в пешей доступности и часто встречались, в январе 2014-го Марко уехал обратно, но к тому моменту Навасу уже стал спокойнее.

Адаптироваться Хесусу помогал не только брат – семья тоже приехала вслед за футболистом. Скромняга никогда не мелькал в скандалах и все свободное время проводил с женой и детьми. Он не был вдали от дома, потому что почти перевез его в Манчестер. В 2017-м Навас вернулся в «Севилью» и играет там до сих пор – теперь семья снова рядом.

● Легенда «Юве» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон совсем недавно признался в том, что с ним тоже происходило что-то подобное перед матчем «Ювентуса» и «Реджины» в 2003-м: «Чемпионат начался хорошо для нас, но потом мы начали терять позиции и мотивацию. Мы только что выиграли два чемпионских титула подряд: после подъема пришел спад. Передо мной возник вакуум. Я начал плохо спать. Ложился и испытывал тревогу, думая, что не смогу сомкнуть глаз.

Паническая атака. Я чувствовал давление в груди, не мог дышать, думал, что не хочу быть здесь и не смогу сыграть матч [против «Реджины»]. Я подошел к тренеру вратарей, великому человеку – Ивано Бордону. Он меня успокоил: «Джиджи, ты не обязан играть во что бы то ни стало». Я вздохнул с облегчением. Посмотрел, как разминается второй вратарь, Кименте, мой дорогой друг. И подумал, что стою на перепутье, в решающий момент своей карьеры, своей жизни.

Я сказал себе: Джиджи, если ты не выйдешь на поле сейчас, создашь себе прецедент. Возможно, это повторится второй раз, а потом снова и снова. И ты больше не сможешь играть. Так что я вышел на поле. Сразу же сделал отличный сэйв, который спас результат, потому что потом мы выиграли 1:0. Но проблема оставалась.

Врач поставил диагноз, который потом подтвердила психотерапевт: депрессия. Врач поставил диагноз, который потом подтвердила психотерапевт: депрессия. Как я справился? Отказался от медикаментов. Они мне были нужны, но я боялся стать зависимым. К психотерапевту я ходил всего три или четыре раза, но она дала мне ценный совет: найти другие интересы, не зацикливаться полностью на футболе.

В тот момент я открыл для себя живопись. Пошел в Галерею современного искусства в Турине. Там была выставка Шагала (Марк Шагал – русский и французский художник-авангардист – Спортс’‘). Взял аудиогид. Перед картиной «Прогулка» я простоял час, как зачарованный. Это простая картина: Шагал и его жена Белла держатся за руки, но она летит. На следующий день я вернулся. Кассирша сказала: «Буффон, это та же выставка, что и вчера». Я ответил: «Спасибо, я знаю, но хочу увидеть ее снова».

● Бывший игрок «Рубина», «Зенита» и сборной Аргентины Алехандро Домингес рассказывал, что окружающие не понимали его болезни: «В «Рубине» и Аргентине я чувствовал, что могу умереть прямо в раздевалке или в любом месте. Это происходило без предупреждения. И нужно много сил, чтобы выйти из этого состояния. Было тяжело жить с этим, потому что были люди, которые не знали и не понимали, что со мной происходит. Говорили: «У него панические атаки? Да он просто трус». Но когда такое происходит с вами, то вы не можете справиться, пока не начнете лечить это».

● Бывший тренер «Балтики» Евгений Калешин признавался в «Открытом письме» для Спортса’‘, что после начала работы тренером у него начались психологические проблемы. Специалист рассказал, что из-за них ему даже пришлось уйти из «Урожая»: боялся тренировать, что-то неправильно сказать или дать неправильное упражнение. Справиться помогла жена – убедила сходить к психотерапевту.

«Я сдал много тестов, даже МРТ мозга. Ты загоняешься по здоровью, но потом тебе говорят, что все в порядке, и начинают раскладывать, как и что на тебя повлияло. Если ты проявляешь чрезмерные эмоции относительно неважного события, мозг записывает неправильную карту – это накапливается, и через несколько лет твой стакан просто переливается.

У психотерапевта был тест – оценки моих страхов. Я боялся ехать на сборы, боялся составлять тренировки, проводить их. После теста психотерапевт сказал: «Вот ты сейчас все оценил на 10 баллов, а если бы сейчас тебе обязательно нужно было тренировать, ты бы пошел?» Я ответил, что да. Это был хороший подсказ, как самому оценивать происходящее.

Полгода я сидел на антидепрессантах – курс длился с декабря 2018-го по май 2019-го, его прописал психотерапевт. Сначала я отказывался от них, но психотерапевт позвонила [доктору Руслану] Засиеву. Он пришел: «Игоревич, поверьте, сами можете не справиться. Ничего страшного нет, но нужно помочь организму остыть». Я ему поверил и начал принимать лекарства.

К антидепрессанту нужно привыкнуть – первые полтора месяца были очень тяжелыми. Например, рассеивалось внимание – простая физиология. Антидепрессанты – как костыли. Когда человек не может справиться сам, помогают они. Но очень важно, чтобы их прописывал врач. Так я пришел к тому, что сдерживание эмоций только усугубляет ситуацию. Ты должен адекватно реагировать на события, адекватно выплескивать то, что внутри. Это не должно переходить грань, но нельзя искусственно держать все в себе».

● Артур Юсупов, сейчас выступающий за «Урал», рассказывал, как у него проявлялись панические атаки после возвращения в «Динамо» в сентябре 2020-го: «Ничего сверхъестественного, пена изо рта не идет. Ночью потряхивало, несколько раз прямо жестко. Однажды даже скорую вызывал. А так обычно – плохой сон, проблемы с дыханием. Не понимаешь, что с тобой происходит – и начинаешь сам себя накручивать».

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Фото: Bruno Fahy, Judit Cartiel, Panoramic/Keystone Press Agency, Ukko Images, ZUMA Press, FC Rubin Kazan/Twitter.com/Global Look Press ; Gettyimages /Jasper Juinen, Martin Rose