72-летний Ван Гал о борьбе с раком простаты: «Все идет хорошо. Я снова могу мочиться естественным путем. Но не могу заниматься любовью, это проблема»

Луи ван Гал рассказал о борьбе с раком простаты.

В апреле 2022 года 72-летний экс-тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» рассказал о борьбе с раком простаты. Лечение прошло успешно, Луи перенес 25 сеансов лучевой терапии, будучи тренером сборной Нидерландов.

«На самом деле все идет хорошо. Теперь я могу справлять нужду и снова имею возможность мочиться естественным путем. Но я больше не могу заниматься любовью, и это проблема. Когда у тебя рак простаты, это проблема.

Рак простаты убивает не так быстро. Конечно, есть люди, которые умирают от него, но большинство умирает от другой болезни. Мне не было страшно, но я понял, что моя жизнь уже не так приятна», – сказал ван Гал.

Ван Гал о раке простаты: «Я живу с облучением, операциями и мешками для мочи. Но я справляюсь. Можно продолжать жить, если вы сильны ментально. Смерть – часть жизни»

«Можешь пойти в отель, в мою комнату. Сексом займемся». Ван Гал – жене, пришедшей на тренировку Нидерландов