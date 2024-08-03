72-летний Ван Гал о борьбе с раком простаты: «Все идет хорошо. Я снова могу мочиться естественным путем. Но не могу заниматься любовью, это проблема»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Сборная Нидерландов по футболу Аякс Луи ван Гал премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Здоровье Футбол

Луи ван Гал рассказал о борьбе с раком простаты.

В апреле 2022 года 72-летний экс-тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» рассказал о борьбе с раком простаты. Лечение прошло успешно, Луи перенес 25 сеансов лучевой терапии, будучи тренером сборной Нидерландов.

«На самом деле все идет хорошо. Теперь я могу справлять нужду и снова имею возможность мочиться естественным путем. Но я больше не могу заниматься любовью, и это проблема. Когда у тебя рак простаты, это проблема.

Рак простаты убивает не так быстро. Конечно, есть люди, которые умирают от него, но большинство умирает от другой болезни. Мне не было страшно, но я понял, что моя жизнь уже не так приятна», – сказал ван Гал.

Ван Гал о раке простаты: «Я живу с облучением, операциями и мешками для мочи. Но я справляюсь. Можно продолжать жить, если вы сильны ментально. Смерть – часть жизни»

«Можешь пойти в отель, в мою комнату. Сексом займемся». Ван Гал – жене, пришедшей на тренировку Нидерландов

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32 комментария
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Молодец дед, главную победу в жизни одержал. Ван Гал 1:0 Рак.
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Я как-то живу без секса и ничего. Не умер.
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Очередная победа для Луи, молодец
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Здоровья ЛВГ.
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Ответ Кросс Тони Кросса
Я как-то живу без секса и ничего. Не умер.
Для тебя перевести мяч на 50 метров назад лучше секса
+15
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+10
Я как-то лежал с циститом в 47урологической больнице. Насмотрелся на всякую жесть...
Мужики следите за своим здоровьем, особенно после 40 проверяйтесь регулярно!
Намного легче предотвратить, или победить на начальной стадии.
Это очень важно!
+12
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+9
Ответ ОттоДракула
Молодец дед, главную победу в жизни одержал. Ван Гал 1:0 Рак.
Молодец смог и теперь без рецидива в будущем! Самое главное в жизни это здоровье, всем желаю побеждать на этом фронте и всегда!!!✊
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Красавчик! Сдюжишь!
Здоровья всем.
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здоровья, мужик!
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Ответ ОттоДракула
Молодец дед, главную победу в жизни одержал. Ван Гал 1:0 Рак.
будем надеяться, что ты прав.
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
С мерзкими Аргами дед был прав. Если бы не судьи, должен был проходить.
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Ответ Spiker1606
С мерзкими Аргами дед был прав. Если бы не судьи, должен был проходить.
Пеший же знал, что Ван Гал болен, но гнилая натура взяла верх - пошел оскорблять дедушку и глумиться после серии пенальти в четвертфинале ЧМ ☝️🤢
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Ответ Капибарбер
А вот как я и предсказывал . Главный защитник простаты ван Гала 😂😂
Выходит, уважение к старшим и снисхождение к серьезно больным, вам, пешеведам, чуждо❓🤔
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пора о вечном подумать,а это всё сиськи письки,всё ветер в жо... играет
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
но коментс
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Ответ Momus1
Его жене 70 лет… какой любовью собрался заниматься?
Вариант с любовницей не приемлем?
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Ответ Капибарбер
Для тебя перевести мяч на 50 метров назад лучше секса
🤣🤣🤣
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Дед просто молодцом. Главный матч пока что не проигрывает. Дай бог здоровья
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Ахахаха дед кроссавчег! Здоровья и долголетия!
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Наш тренер по физкультуре говорил, когда не сможете писей, не забывайте про пальчики!
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Комментарий удален пользователем
Иногда ляпнут не думая,лишь бы интервью дать, можно подумать, что жалеет, что излечился и не случилось худшего
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
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