Садыгов об Игнашевиче в «Химках»: «Ерунду какую‑то пишут. Артига возобновит работу после отпуска, насколько мне известно»
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов опроверг интерес клуба к Сергею Игнашевичу.
Ранее появилась информация, что подмосковный клуб недоволен работой главного тренера Франка Артиги. Одним из кандидатов на замену испанцу считается экс-тренер «Балтики».
«Опять ерунду какую‑то пишут. У меня нет такой информации. Насколько мне известно, Артига возобновит работу с командой после отпуска.
Никакой проблемы с этим нет», – сказал инвестор «Химок» Туфан Садыгов.
Артига остается в «Химках», Садыгов подтвердил: «Команда показывает интересный, неплохой футбол»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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