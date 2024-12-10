Садыгов об Игнашевиче в «Химках»: «Ерунду какую‑то пишут. Артига возобновит работу после отпуска, насколько мне известно»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов опроверг интерес клуба к Сергею Игнашевичу.

Ранее появилась информация , что подмосковный клуб недоволен работой главного тренера Франка Артиги. Одним из кандидатов на замену испанцу считается экс-тренер «Балтики».

«Опять ерунду какую‑то пишут. У меня нет такой информации. Насколько мне известно, Артига возобновит работу с командой после отпуска.

Никакой проблемы с этим нет», – сказал инвестор «Химок» Туфан Садыгов .

Артига остается в «Химках», Садыгов подтвердил: «Команда показывает интересный, неплохой футбол»