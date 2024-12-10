  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Садыгов об Игнашевиче в «Химках»: «Ерунду какую‑то пишут. Артига возобновит работу после отпуска, насколько мне известно»
0

Садыгов об Игнашевиче в «Химках»: «Ерунду какую‑то пишут. Артига возобновит работу после отпуска, насколько мне известно»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов опроверг интерес клуба к Сергею Игнашевичу.

Ранее появилась информация, что подмосковный клуб недоволен работой главного тренера Франка Артиги. Одним из кандидатов на замену испанцу считается экс-тренер «Балтики».

«Опять ерунду какую‑то пишут. У меня нет такой информации. Насколько мне известно, Артига возобновит работу с командой после отпуска.

Никакой проблемы с этим нет», – сказал инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

Артига остается в «Химках», Садыгов подтвердил: «Команда показывает интересный, неплохой футбол»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Туфан Садыгов
logoФранк Артига
logoСергей Игнашевич
logoХимки
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Садыгов о письме Федорищева по матчу «Химок» с «Крыльями»: «Помню, наказали Матюнина. Что с ним еще делать, убивать? Лучше заниматься проблемами клуба, чем другим»
126 декабря, 16:45
«Химки» о трансферном бане ФИФА: «Дело касается Шабовича. Сейчас переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов»
16 декабря, 12:57
«Если даже Юран останется один на необитаемом острове, то даже тогда Садыгов будет ждать из пучины морской Нептуна. В «Химках» его не будет никогда». Селюк о тренере
91 декабря, 14:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бонуччи об Аллегри: «Ситуации не позволяли нам поладить. Когда «Юве» продлил с ним контракт, пошли слухи, что я устроил скандал – клуб сказал, что не должен это комментировать. Не думаю, что сделал что-то не так»
8 минут назад
«Байер» и «Интер» зарубятся в Лиге чемпионов. Ставьте на БЕТСИТИ и получайте крутые призы!
24 минуты назадРеклама
Дуглас Сантос: «Зенит» обязан взять титул, столетие – масштабная дата для клуба, города и всей страны. Конкуренты усиливаются, побеждать сложнее с каждым годом – ценно каждое очко»
2038 минут назад
Алексис Дуарте: «Спартак» созрел для борьбы за чемпионство. Мы набрали отличный ход, и у нас огромное желание»
844 минуты назад
Соболев запустил 2-часовой стрим по CS на следующий день после поражения от «Акрона»
646 минут назадИгры
Иличич о «Реале»: «Они могут здорово страдать, но в итоге всегда побеждают – удивительно. Это сильнейший клуб всех времен, никогда не слышал, чтобы кто-то хотел оттуда уйти»
953 минуты назад
«В США люди act nice, но по факту ты можешь им не нравиться. Русские – настоящие. Они не скрывают, если еще не прониклись к тебе». Воспитанник «Рубина» Зильберман о менталитете
4756 минут назад
«Роналду к нам не приедет, но иностранцы «Спартака» – фантастика. Наш футбол растет с такими легионерами». Вратарь «Пари НН» Медведев о красно-белых
20сегодня, 08:10
«Зенит» обратился в ЭСК из-за двух отмененных голов в матче с «Акроном»
62сегодня, 07:55
Дуглас Сантос о Соболеве: «Хороший футболист с российским паспортом. Как только он привыкнет к игре «Зенита», сразу же начнет приносить пользу»
13сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
ФНЛ запустила новый сайт. На нем есть ссылки на трансляции матчей Первой лиги и Второй лиги А и Б, статистика по текущему и прошлым сезонам
9 минут назадФото
«Краснодар» отдаст 19-летнего Кокшарова в аренду «Пари НН». В форварде заинтересован Гончаренко («РБ Спорт»)
529 минут назад
«Аталанта» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
13сегодня, 07:25
Виктор Гусев о комментаторах: «Должен быть второй человек, анализирующий все. Не судил бы строго. Нынешнее поколение лучше разбирается в зарубежном футболе и многих аспектах игры»
6сегодня, 07:15
«Жирона» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:58
Колосков об РПЛ: «Бывают хорошие игры, но большинство – бестолковые. Игроки занимаются не футболом, а бесконечными тычками. Непонятно, как у нас их готовят»
5сегодня, 06:46
Ибрагимович не хочет быть тренером: «Очень большой труд, надо работать день и ночь. Год в этой роли для меня пошел бы за 10»
7сегодня, 06:34
Семшов о голах Сергеева и Дзюбы в ворота «Зенита»: «Они доказали, что клуб зря расстался с ними, возможно. У них есть желание, старание, заряженность»
9сегодня, 05:45
Григорян о Клаудиньо: «Нет желания, а волевые усилия – не для него. В прошлом сезоне был таким же: потерянным, заставляющим себя работать, а не играть»
7сегодня, 04:40
Ледяхов о «Спартаке» без спортивного директора перед зимним окном: «Мы не можем взять качественных игроков в Европе. А российский рынок клуб и так знает»
10сегодня, 04:25