Садыгов о письме Федорищева по матчу «Химок» с «Крыльями»: «Помню, наказали Матюнина. Что с ним еще делать, убивать? Лучше заниматься проблемами клуба, чем другим»
Встреча завершилась победой «Химок» 4:1.
Напомним, 26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.
Федорищев также направил письмо в РПЛ, указав два матча чемпионата России, в которых, по его мнению, было установлено подозрительное судейство. Один из матчей – против «Химок».
«Все люди, все ошибаются. За ошибки же нельзя казнить. Наверное, какие-то наказания есть. По судейству не наша компетенция. Есть специальный орган, который этим занимается. Мы же живем в цивилизованной стране. Не можем выносить административные вещи на уголовные или уголовные на административные.
Есть уголовный кодекс, административный. Есть устав РФС, нормативные документы РПЛ. Если мы хотим что-то реформировать, надо делать цивилизованным путем. Если что-то не нравится, сначала надо предлагать, а не уничтожать то, что есть.
Помню, что наказали Матюнина. Что с ним еще делать. Надо его убивать? Кто-то хочет, наверное, пиариться на этих вещах. У «Крыльев» тоже большие проблемы. Поэтому лучше, наверное, заниматься проблемами клуба, чем, грубо говоря, другим.
В российском футболе глобальных проблем не вижу», – сказал инвестор «Химок» Туфан Садыгов.
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