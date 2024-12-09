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Игнашевич может возглавить «Химки». Руководство клуба недовольно работой Артиги («РБ Спорт»)

Сергей Игнашевич может стать главным тренером «Химок».

По информации «РБ Спорт», руководство подмосковного клуба недовольно работой действующего тренера Франка Артиги. Одним из кандидатов на замену испанцу считается экс-тренер «Балтики».

Артига возглавил «Химки» 28 июня после увольнения Андрея Талалаева. Напомним, тогда уже сообщалось, что Игнашевич входит в число претендентов на пост тренера клуба.

После 18 туров «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoФранк Артига
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
logoСергей Игнашевич
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