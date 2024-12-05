Артига остается в «Химках», Садыгов подтвердил: «Команда показывает интересный, неплохой футбол»
Франк Артига продолжит работать в «Химках».
Ранее сообщалось, что инвестор подмосковной команды Туфан Садыгов недоволен главным тренером и ищет ему замену.
Команда занимает 13-е место в Мир российской Премьер-лиге, набрав 16 очков в 17 матчах.
– Артига продолжит работать с «Химками» зимой?
– Вы бы продолжили с ним работу? Я бы да. «Химки» показывают интересный, неплохой футбол. Значит, он останется работать, – сказал бизнесмен Туфан Садыгов.
Юран может возглавить «Химки» в 4-й раз. Клуб согласовывает неустойку Артиге (Metaratings)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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