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  • «Химки» о трансферном бане ФИФА: «Дело касается Шабовича. Сейчас переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов»
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«Химки» о трансферном бане ФИФА: «Дело касается Шабовича. Сейчас переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов»

В «Химках» отреагировали на трансферный бан клуба.

Ранее стало известно, что на подмосковный клуб наложен запрет на регистрацию игроков до лета 2026 года.

«Нам известно, что по линии ФИФА на клуб наложен один запрет на регистрацию игроков, и он является временным. Дело касается ситуации с Бесардом Шабовичем.

С нашей стороны была подана апелляция в CAS с целью защиты своих интересов. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела международный суд встал на сторону футболиста. Сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе.

Какие-либо дополнительные санкции на клуб не накладывались», – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.

Отметим, что Бесард Шабович перешел в «Химки» из «Кайсериспора» летом 2021 года. Год спустя швед перебрался в «Юргорден».

Бизнесмен Туфан Садыгов, инвестор «Химок», прокомментировал бан клуба.

«Не владею ситуацией, но, наверное, там что-то с иностранцами. Конечно, клуб решит проблему.

Первый раз, что ли? Обычно вопрос решается перед открытием трансферного окна. Поэтому сейчас, наверное, ребята заняты другими вещами.

Сейчас платежи между контрагентами недружественных стран запрещены. Скорее всего, какая-то проблема есть, когда не могли физически оплатить. У нас была такая ситуация перед сезоном. Решили. Алгоритм есть. Наверное, руководство решит», – сказал Садыгов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Туфан Садыгов
logoХимки
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logoБесард Шабович
трансферы
деньги
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