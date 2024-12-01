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  • «Если даже Юран останется один на необитаемом острове, то даже тогда Садыгов будет ждать из пучины морской Нептуна. В «Химках» его не будет никогда». Селюк о тренере
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«Если даже Юран останется один на необитаемом острове, то даже тогда Садыгов будет ждать из пучины морской Нептуна. В «Химках» его не будет никогда». Селюк о тренере

Агент Дмитрий Селюк опроверг информацию о возможной смене тренера в «Химках».

Сегодня «Химки» обыграли «Локомотив» (3:1) в гостях в матче 17-го тура Мир РПЛ.

Ранее появлялась информация о возможном увольнении главного тренера Франка Артиги и назначении Сергея Юрана, который может возглавить «Химки» в 4-й раз.

«Перед началом матча в студии рассуждали, последний ли это матч Артиги в «Химках», и его якобы хотят убрать. Слухи про то, что Артигу хотят убрать — полный вымысел. Особенно когда речь идет о том, что рассматривают на его место таких тренеров как Юран. Поверьте мне, я каждый день практически общаюсь с Туфаном и Артигой. Если даже на необитаемом острове останется один Юран, то даже тогда Туфан будет ждать из пучины морской Нептуна, но в «Химках» Юрана не будет никогда в жизни.

У меня ощущение, что 80 процентов тех, кто допускает уход Артиги, не разбираются в футболе. Будьте хоть немножко объективными. Покажите мне тренеров, которые лучше него в чемпионате. Ему досталась команда из Первой лиги, было подписано море игроков. Из этой кучи малы он создает команду, которая старается играть в футбол. Они отобрали очки у «Зенита», «Краснодара», дважды «Локомотива». Мы видим, что «Химки» играют в футбол — это вызывает уважение и аплодисменты. Нужно как можно больше таких тренеров.

Человек проработал в «Барселоне» восемь лет. Его воспитанниками являются шесть человек в сборной Испании, которые стали чемпионами Европы. Ребята‑эксперты, вам надо не в «Манчестер Сити» ездить на стажировку, а посмотреть на работу Артиги, посмотрите, как надо тренировать. Думаю, в академии, где выдают тренерские лицензии, должны договориться с «Химками», чтобы группами ходить смотреть на тренировочный процесс Артиги. Учиться у него, а не хаять. «Барселона» приехала к вам сама практически! У человека огромный опыт. Посмотрите на его тренировочный процесс! Надо с уважением относиться к работе тренера.

«Химки» всем дают бой, играют в футбол, а не просто отбиваются. Идет поступательное движение, развитие. Вот сейчас будет три месяца подготовки тем более. Если хоть у кого‑то повернется язык после матча с «Локомотивом» сказать, что Артигу надо увольнять, то кроме Семака, Мусаева и Галактионова надо вообще всех убрать, — сказал Селюк.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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Туфан Садыгов
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