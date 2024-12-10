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Дуглас Сантос: «Я русский на 50%. Образ жизни в России похож на бразильский, нравится кухня – обожаю сырники! Язык очень сложно изучать»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает себя русским на 50%.

Вильям Оливейра говорил, что чувствует себя на 99 процентов русским. А ты на сколько процентов русский?

– Думаю, что на 50 процентов. Вильям здесь уже 13 лет, а я – пять с половиной. Так что это довольно хороший процент.

– Три вещи, которые тебе больше всего нравятся в России и русских?

– Образ жизни, который очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще (улыбается). Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод. Хотя зимы в России очень красивые! Еще мне нравится русская кухня.

Обожаю сырники, и моя семья тоже! Ну и «Зенит» – большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо. Петербург и «Зенит» – это наш дом.

– А как у тебя дела с русским языком?

– Его очень сложно изучать. Я им занимаюсь - многое понимаю. Делаю что могу. Тот набор слов, который я знаю, позволяет мне общаться на поле и изъясняться за его пределами, – сказал бразильский игрок, недавно получивший паспорт гражданина РФ.

Дуглас Сантос: «Очень люблю Россию, поэтому и получил гражданство. Но за сборную должны играть молодые русские воспитанники. Я по-прежнему мечтаю сыграть за Бразилию»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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