Дуглас Сантос: «Я русский на 50%. Образ жизни в России похож на бразильский, нравится кухня – обожаю сырники! Язык очень сложно изучать»
– Вильям Оливейра говорил, что чувствует себя на 99 процентов русским. А ты на сколько процентов русский?
– Думаю, что на 50 процентов. Вильям здесь уже 13 лет, а я – пять с половиной. Так что это довольно хороший процент.
– Три вещи, которые тебе больше всего нравятся в России и русских?
– Образ жизни, который очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще (улыбается). Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод. Хотя зимы в России очень красивые! Еще мне нравится русская кухня.
Обожаю сырники, и моя семья тоже! Ну и «Зенит» – большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо. Петербург и «Зенит» – это наш дом.
– А как у тебя дела с русским языком?
– Его очень сложно изучать. Я им занимаюсь - многое понимаю. Делаю что могу. Тот набор слов, который я знаю, позволяет мне общаться на поле и изъясняться за его пределами, – сказал бразильский игрок, недавно получивший паспорт гражданина РФ.
Дуглас Сантос: «Очень люблю Россию, поэтому и получил гражданство. Но за сборную должны играть молодые русские воспитанники. Я по-прежнему мечтаю сыграть за Бразилию»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий