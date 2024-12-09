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  • Дуглас Сантос: «Очень люблю Россию, поэтому и получил гражданство. Но за сборную должны играть молодые русские воспитанники. Я по-прежнему мечтаю сыграть за Бразилию»
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Дуглас Сантос: «Очень люблю Россию, поэтому и получил гражданство. Но за сборную должны играть молодые русские воспитанники. Я по-прежнему мечтаю сыграть за Бразилию»

Дуглас Сантос рассказал, планирует ли играть за сборную России.

Защитник «Зенита» получил паспорт РФ в октябре этого года. 

– Для тебя возможность играть за Россию – новый вызов в карьере? Как относишься к мнению Валерия Карпина?

– Как я не раз говорил, у меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии – за страну, где я родился, в составе команды которой стал олимпийским чемпионом.

Да, я очень люблю Россию, поэтому и получил российское гражданство – это большая честь и ответственность. Я здесь уже больше пяти лет, я капитан «Зенита». Для меня и моей семьи Петербург и Россия – второй дом.

Но я согласен с Валерием Карпиным, что сейчас в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. В России много талантливой молодежи, и главный тренер сборной знает, как их развивать – это шанс для них. Каждый должен быть на своем месте, – сказал Дуглас Сантос

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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