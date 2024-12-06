Педро о Петербурге: «Расходы, возможно, больше, чем в Сан-Паулу. Холодно, но зато красиво, такой сказочной зимы нет нигде»

Педро из «Зенита» сравнил расходы в Санкт-Петербурге и Сан-Паулу.

– Как тебе русская еда? Какое место в Санкт-Петербурге твое любимое?

– Я не очень люблю экспериментировать с едой. Я всегда ем те блюда, к которым привык в Бразилии. Нечасто пробую новые вещи, но здесь всегда ем макароны. Моя еда здесь – это разные виды пасты. С тертым сыром!

– Санкт-Петербург – дорогой город? Сравни его с Сан-Паулу.

– В обоих городах есть дорогие места, думаю, большой разницы нет. Есть места в Сан-Паулу, где тоже тратится много денег, как и здесь. Но, возможно, в Петербурге расходы больше.

– Ты впервые застал в России наступление зимы. Как себя ощущаешь?

– На самом деле, это ведь уже вторая моя зима здесь. Сейчас я более спокоен. Вначале был немного напуган, потому что не был к этому привычен. Я видел, что в Бразилии была жара, и вдруг приехал в холод.

Но сейчас уже привык. Но все равно холодно, зато красиво, такой сказочной зимы нет нигде – в этом своя романтика (улыбается).

– Приходилось ранее играть в минусовую температуру?

– До переезда в Россию – никогда, – сказал полузащитник «Зенита ».