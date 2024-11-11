Дегтярев о паспорте РФ Сантоса: «Это только повышает конкуренцию. Лучше будут бегать наши, коренные!»
Михаил Дегтярев высказался о получении Дугласом Сантосом гражданства РФ.
Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил гражданство России.
«Я вообще положительно отношусь. Потому что я сам просил президента Кэмерону Ли (защитник «Амура» в КХЛ – Спортс) дать гражданство. Президент меня поддержал.
С этого сезона Кэмерон Ли выступает как российский хоккеист. Ничего в этом плохого нет. Бояться этого не надо.
Это только повышает конкуренцию. Лучше будут бегать наши, коренные!» – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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