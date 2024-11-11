Дегтярев о паспорте РФ Сантоса: «Это только повышает конкуренцию. Лучше будут бегать наши, коренные!»

Михаил Дегтярев высказался о получении Дугласом Сантосом гражданства РФ.

Ранее защитник «Зенита » Дуглас Сантос получил гражданство России.

«Я вообще положительно отношусь. Потому что я сам просил президента Кэмерону Ли (защитник «Амура» в КХЛ – Спортс) дать гражданство. Президент меня поддержал.

С этого сезона Кэмерон Ли выступает как российский хоккеист. Ничего в этом плохого нет. Бояться этого не надо.

Это только повышает конкуренцию. Лучше будут бегать наши, коренные!» – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.