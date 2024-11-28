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Гонду о Петербурге: «Очень чистый, ухоженный. Видно, что за ним следят. В России понравились супы – особенно борщ» 

Лусиано Гонду поделился впечатления после переезда в Россию.

«Самое сильное впечатление произвел город. Да, мне говорили, что он красивый, яркий, исторический, но Петербург понравился еще сильнее, чем ожидал. Очень чистый, ухоженный. Видно, что за ним следят, раз историческая часть так сохранилась: дома, которым настолько много лет, по-прежнему хорошо выглядят.

Первые дни я провел в отеле на Исаакиевской площади и прямо в окно видел все это великолепие – оно сходу сбило с ног. Тогда еще было лето – вообще красота.

Посетил несколько достопримечательностей, которые подсказали парни: Исаакиевский собор, Спас на Крови, Эрмитаж. Безумно понравилось.

Пока попробовал не так много местных блюд – чаще хожу в места с аргентинской или итальянской кухней. Но могу сказать, что в России понравились супы – особенно борщ», – сказал аргентинский форвард «Зенита» для Спортс”.

«Из Аргентины привезли коробку сладостей – не могу без них». Рассказ Лусиано Гонду о тонкостях смены континента

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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