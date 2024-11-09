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Матыцин о паспорте РФ Сантоса: «Отношусь с уважением и доверием к решению президента. Значит, были основания»

Олег Матыцин высказался о получении Дугласом Сантосом гражданства РФ.

Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил гражданство России.

– Если президент принял решение [о выдаче гражданства], значит, были основания. Отношусь с уважением и доверием к его решению.

– Дуглас в сборной России?

– Это вопрос к Александру Дюкову.

Спорт никогда не был национальным. Он всегда интернациональный, – сказал председатель комитета по спорту Государственной Думы РФ Олег Матыцин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Путин
logoАлександр Дюков
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