Матыцин о паспорте РФ Сантоса: «Отношусь с уважением и доверием к решению президента. Значит, были основания»
Олег Матыцин высказался о получении Дугласом Сантосом гражданства РФ.
Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил гражданство России.
– Если президент принял решение [о выдаче гражданства], значит, были основания. Отношусь с уважением и доверием к его решению.
– Дуглас в сборной России?
– Это вопрос к Александру Дюкову.
Спорт никогда не был национальным. Он всегда интернациональный, – сказал председатель комитета по спорту Государственной Думы РФ Олег Матыцин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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