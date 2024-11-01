Тренер «Зенита» Оливейра о том, насколько чувствует себя русским: «Уже на 99%. Это великая страна!»

Ттренер «Зенита» Вильям Оливейра ответил, насколько чувствует себя русским.

– Вы больше пятнадцати лет живете в России. Насколько процентов чувствуете себя русским?

– Мне кажется, уже на 99%.

Скажу, что очень приятно находиться здесь. Это великая страна!

Когда к нам приезжают бразильцы, первое, что им говорю: живу в России уже почти 16 лет и ни со мной, ни с семьей ничего плохого ни разу не происходило, – сказал тренер «Зенита » Вильям Оливейра .