Тренер «Зенита» Оливейра о том, насколько чувствует себя русским: «Уже на 99%. Это великая страна!»
Ттренер «Зенита» Вильям Оливейра ответил, насколько чувствует себя русским.
– Вы больше пятнадцати лет живете в России. Насколько процентов чувствуете себя русским?
– Мне кажется, уже на 99%.
Скажу, что очень приятно находиться здесь. Это великая страна!
Когда к нам приезжают бразильцы, первое, что им говорю: живу в России уже почти 16 лет и ни со мной, ни с семьей ничего плохого ни разу не происходило, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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