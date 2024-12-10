Ледяхов о «Спартаке» без спортивного директора перед зимним окном: «Мы не можем взять качественных игроков в Европе. А российский рынок клуб и так знает»

Игорь Ледяхов не считает проблемой то, что у «Спартака» нет спортивного директора.

Занимавший эту должность Томаш Амарал покинул команду 10 ноября. Таким образом, красно-белые подходят к зимнему трансферному окну без спортивного директора.

«В тех условиях, в которых мы находимся, это не большая проблема. Мы не можем взять качественных футболистов в Европе, только из Южной Америки и других мест.

Остается только российский рынок, который «Спартак» знает и без спортивного директора», – сказал бывший игрок и тренер московского клуба.