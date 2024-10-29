У «Спартака» не в приоритете покупка Кордобы зимой. Клуб хочет взять более молодого форварда и центрального хавбека в январе (Metaratings)

«Спартак» не планирует покупать Джона Кордобу этой зимой.

По информации Metaratings, спортивный директор красно-белых Томаш Амарал хотел бы приобрести более молодых футболистов.

При этом «Спартак » может вернуться к кандидатуре колумбийского форварда, если не удастся договориться с приоритетными кандидатами.

Зимой московский клуб планирует усилить позиции центрального полузащитника и нападающего.

Кордоба выступает за «Краснодар » с 2021 года. В этом сезоне на счету 31-летнего игрока 7 голов и 3 ассиста в девяти матчах Мир российской Премьер-лиги.

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