Гурцкая о трансферах «Спартака»: «Летом Амарал написал по 5 игроков на каждую позицию, в итоге – 25 августа, нихера нет. Зимой та же ##### – первые номера в шорт-листе вообще не знают об интересе»

Тимур Гурцкая высказался об увольнении Томаша Амарала из «Спартака».

Вчера красно-белые объявили об уходе спортивного директора по соглашению сторон.

– Почему нельзя было объявить об уходе Амарала в середине декабря?

– 10 января должны появиться новички, которые нужны этому тренеру. Если ты приведешь спортивного директора 25 декабря, кого он найдет за эти две недели?

– В «Спартак» можно привести игроков, которые нужны тренеру, и без спортивного директора.

– Летом Амарал пытался делать все по-европейски, хотя это чистая пыль в глаза. Он зачем-то написал по пять игроков на каждую позицию, которая требуется клубу.

– Шорт-лист, нормальная история.

– Для Европы – нормальная, для России – нерабочая. У тебя на шесть позиций есть 30 игроков, ты физически не можешь их проработать.

Что получилось дальше? Амарал стал показывать кандидатов условному Жданову или Малышеву . Или даже был совет директоров с участием Матыцина. Руководство посмотрело: первые два места были впечатляющими, в том числе Барко . Это давало клубу надежду, что они могут бороться за первое-второе место.

Дальше получилось так: первый – нет, второй не готов ехать в Россию, третий – «Мы вступили в переговоры, но он в итоге стоит не столько, сколько ты нам обещал. Не рубль, а два».

После этого случилась ситуация с Актюркоглу, когда ни с того ни с сего Амарал зачем-то ввел зарплатную планку – в «Спартаке» никто не будет получать больше 2,5 миллионов. Если ты привозить топовых игроков, которые стоят 15-20 миллионов, ты никогда в эту планку не поместишься.

– Жданов, Малышев, Матыцин не могли Амаралу сказать, что на таких игроков, как Актюркоглу, нет зарплатного лимита?

– Могли. Но у нас есть человек, которому мы доверяем. Мы доверяем ему сделать работу, он приходит и говорит: «Да хер с ним, с этим турком, я сейчас вам найду игрока сильнее за эти условия». Они говорят: «Ну, окей». В итоге – 25 августа, нихера нет, и в команде появляются Маркиньос и Абена. У «Спартака» были совсем другие деньги на летнюю трансферную кампанию, гораздо большие. Они хотели купить трех Барко, потратить 50 миллионов.

Руководство терпело и ждало, чтобы Амарал дал такой же шорт-лист на зиму. Он дал его, но у Малышева и Жданова появляются какие-то связи, они же не сидят на месте. При самом простом просмотре оказалось, что первые номера вообще не знают о том, что есть интерес со стороны «Спартака ». То есть это опять такая же ##### (фигня – Спортс’’), как и была летом. Мы пойдем за дорогими футболистами, а в итоге в январе будем брать того, кого приведет Станкович, – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол, брат!»