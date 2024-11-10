Гендиректор «Спартака» о трансферах: «Пока вся информация – слухи, решим после этой части сезона. Работа скаутов – подготовить «shadow team», возможное усиление на любую позицию»
Ранее генеральный директор заявил, что на собрании руководителей клуба в начале декабря будут обсуждаться перспективы ряда игроков.
– Какие ключевые вопросы будут рассмотрены?
– Это внутреннее дело клуба. Единственное, что могу сказать: абсолютно все слухи о том, что кого-то мы подписываем или не подписываем, которые происходили с сентября по настоящий момент, не соответствуют действительности.
Внутри мы приняли решение, что доигрываем эту часть сезона и только после этого принимаем решение по дальнейшим шагам. На данный момент вся информация, которая поступала – слухи.
Вратари – один из главных вопросов? Не обязательно. Работа скаутской службы заключается в том, чтобы подготовить так называемую «shadow team» (теневую команду – Спортс’‘). То есть возможное усиление на любую позицию. А дальше уже спортивный директор и тренер принимают решение, какие позиция наиболее приоритетные. Эти решения принимаются на основе игры.
У нас еще осталось до конца сезона несколько игр, после этого будет финальное решение, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
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