Гендиректор «Спартака» о трансферах: «Пока вся информация – слухи, решим после этой части сезона. Работа скаутов – подготовить «shadow team», возможное усиление на любую позицию»

Олег Малышев рассказал о планах руководства «Спартака».

Ранее генеральный директор заявил, что на собрании руководителей клуба в начале декабря будут обсуждаться перспективы ряда игроков.

– Какие ключевые вопросы будут рассмотрены?

– Это внутреннее дело клуба. Единственное, что могу сказать: абсолютно все слухи о том, что кого-то мы подписываем или не подписываем, которые происходили с сентября по настоящий момент, не соответствуют действительности.

Внутри мы приняли решение, что доигрываем эту часть сезона и только после этого принимаем решение по дальнейшим шагам. На данный момент вся информация, которая поступала – слухи.

Вратари – один из главных вопросов? Не обязательно. Работа скаутской службы заключается в том, чтобы подготовить так называемую «shadow team» (теневую команду – Спортс’‘). То есть возможное усиление на любую позицию. А дальше уже спортивный директор и тренер принимают решение, какие позиция наиболее приоритетные. Эти решения принимаются на основе игры.

У нас еще осталось до конца сезона несколько игр, после этого будет финальное решение, – сказал генеральный директор «Спартака » Олег Малышев .