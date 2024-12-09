Упамекано о Компани в «Баварии»: «Прошлый сезон был плохим, сейчас у нас очень хороший тренер. Очень доволен им – он помогает мне, могу развиваться с ним дальше»
«Прошлый сезон для нас был плохим, в том числе и для меня. Но самое главное, что мы там, где есть сегодня. И у нас очень, очень хороший тренер [сейчас].
Я много говорил с Компани, он помогает мне, и я очень, очень доволен им. Мы много анализируем видео – также вместе с помощником тренера. Он очень помогает мне, и я думаю, что и команде.
Я очень счастлив, потому что могу развиваться с ним дальше. Не думаю, что я уже достиг предела своего развития.
Когда совершаешь ошибку, самое главное – исправить ее и быстро сосредоточиться. Так я и сделал. Тренер сказал, что он доволен – и это очень хорошо для меня и всей команды», – сказал Bild защитник «Баварии».
В субботу мюнхенцы обыграли в матче 13-го тура «Хайденхайм» (4:2), в котором Упамекано сначала открыл счет, а на 50-й минуте неудачно отдал пас назад голкиперу Даниэлю Перецу, после чего гости отыгрались (1:1).
В прошлом сезоне мюнхенский клуб возглавлял Томас Тухель. Немец стал главным тренером сборной Англии.
У Упамекано 5 результативных ошибок с момента перехода в «Баварию» – больше всех в Бундеслиге за 3,5 года
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий