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  • Упамекано о Компани в «Баварии»: «Прошлый сезон был плохим, сейчас у нас очень хороший тренер. Очень доволен им – он помогает мне, могу развиваться с ним дальше»
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Упамекано о Компани в «Баварии»: «Прошлый сезон был плохим, сейчас у нас очень хороший тренер. Очень доволен им – он помогает мне, могу развиваться с ним дальше»

Дайо Упамекано доволен работой с Венсаном Компани в «Баварии».

«Прошлый сезон для нас был плохим, в том числе и для меня. Но самое главное, что мы там, где есть сегодня. И у нас очень, очень хороший тренер [сейчас].

Я много говорил с Компани, он помогает мне, и я очень, очень доволен им. Мы много анализируем видео – также вместе с помощником тренера. Он очень помогает мне, и я думаю, что и команде.

Я очень счастлив, потому что могу развиваться с ним дальше. Не думаю, что я уже достиг предела своего развития.

Когда совершаешь ошибку, самое главное – исправить ее и быстро сосредоточиться. Так я и сделал. Тренер сказал, что он доволен – и это очень хорошо для меня и всей команды», – сказал Bild защитник «Баварии».

В субботу мюнхенцы обыграли в матче 13-го тура «Хайденхайм» (4:2), в котором Упамекано сначала открыл счет, а на 50-й минуте неудачно отдал пас назад голкиперу Даниэлю Перецу, после чего гости отыгрались (1:1).

В прошлом сезоне мюнхенский клуб возглавлял Томас Тухель. Немец стал главным тренером сборной Англии.

У Упамекано 5 результативных ошибок с момента перехода в «Баварию» – больше всех в Бундеслиге за 3,5 года

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoБавария
logoТомас Тухель
logoбундеслига Германия
logoВенсан Компани
logoДайо Упамекано
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