У Упамекано 5 результативных ошибок с момента перехода в «Баварию» – больше всех в Бундеслиге за 3,5 года

У Дайо Упамекано 5 результативных ошибок в Бундеслиге за последние 3,5 года.

Это худший показатель среди всех полевых игроков турнира с сезона-2021/22 – с момента перехода защитника в «Баварию».

В субботу мюнхенцы обыграли в матче 13-го тура «Хайденхайм » (4:2), в котором Упамекано сначала открыл счет, а на 50-й минуте неудачно отдал пас назад голкиперу Даниэлю Перецу, после чего гости отыгрались (1:1).

На данный момент «Бавария » лидирует в Бундеслиге, опережая идущий вторым «Айнтрахт» на 6 очков.