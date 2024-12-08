У Упамекано 5 результативных ошибок с момента перехода в «Баварию» – больше всех в Бундеслиге за 3,5 года
У Дайо Упамекано 5 результативных ошибок в Бундеслиге за последние 3,5 года.
Это худший показатель среди всех полевых игроков турнира с сезона-2021/22 – с момента перехода защитника в «Баварию».
В субботу мюнхенцы обыграли в матче 13-го тура «Хайденхайм» (4:2), в котором Упамекано сначала открыл счет, а на 50-й минуте неудачно отдал пас назад голкиперу Даниэлю Перецу, после чего гости отыгрались (1:1).
На данный момент «Бавария» лидирует в Бундеслиге, опережая идущий вторым «Айнтрахт» на 6 очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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