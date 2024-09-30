Нойер о «Баварии» при Компани: «К нам вернулась уверенность. Придерживаемся своего стиля, доминируем – такого раньше не было» 

Мануэль Нойер рассказал, что изменилось в «Баварии» при Венсане Компани.

Экс-тренер «Бернли» возглавил мюнхенский клуб в конце мая. После 5 туров «Бавария » лидирует в Бундеслиге, опережая «Айнтрахт» на одно очко.

«К нам вернулась уверенность, и не важно, с кем мы играем, хоть с «Байером». Мы придерживаемся своего стиля игры, доминируем – такого раньше [при Тухеле ] не было.

Компани дает каждому игроку чувство защищенности, и это заметно как на поле, так и во взаимоотношениях. Мы играем как команда!» – сказал капитан «Баварии».