Лотар Маттеус: «При Компани игроки «Баварии» чувствуют себя безопасно, готовы пройти сквозь огонь за тренера. При Тухеле не было свободы. Глава «ПСЖ» не понимал, почему мы взяли Томаса»
«Компани предпочитает обсуждать внутри, а не на публике. Игрокам это нравится. Раньше их критиковали публично, они были слишком плохими для «Баварии». Если бы я услышал «Это не игра Маттеуса» в прошлом, то спросил тренера, не сошел ли он с ума.
Теперь у игроков есть чувство безопасности, и они готовы пройти сквозь огонь ради тренера. При Тухеле игроки не чувствовали себя свободно. Я ничего не имею против Томаса. Но с «Баварией» его подход не сработал. Мы знали об этом заранее.
Нельзя сказать, что «Бавария» не видела, какие проблемы у него были в Дортмунде, в Париже, в «Челси», несмотря на победу в Лиге чемпионов. Что-то должно было случиться. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сказал мне: «Лотар, я не понимаю, почему «Бавария» подписала Тухеля». Это четкое заявление», – сказал экс-игрок мюнхенского клуба.
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