Лотар Маттеус: «При Компани игроки «Баварии» чувствуют себя безопасно, готовы пройти сквозь огонь за тренера. При Тухеле не было свободы. Глава «ПСЖ» не понимал, почему мы взяли Томаса»

Лотар Маттеус сравнил подходы Венсана Компани и Томаса Тухеля в «Баварии».

«Компани предпочитает обсуждать внутри, а не на публике. Игрокам это нравится. Раньше их критиковали публично, они были слишком плохими для «Баварии». Если бы я услышал «Это не игра Маттеуса» в прошлом, то спросил тренера, не сошел ли он с ума.

Теперь у игроков есть чувство безопасности, и они готовы пройти сквозь огонь ради тренера. При Тухеле игроки не чувствовали себя свободно. Я ничего не имею против Томаса. Но с «Баварией» его подход не сработал. Мы знали об этом заранее.

Нельзя сказать, что «Бавария» не видела, какие проблемы у него были в Дортмунде, в Париже, в «Челси», несмотря на победу в Лиге чемпионов. Что-то должно было случиться. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сказал мне: «Лотар, я не понимаю, почему «Бавария» подписала Тухеля». Это четкое заявление», – сказал экс-игрок мюнхенского клуба.