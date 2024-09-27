  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лотар Маттеус: «При Компани игроки «Баварии» чувствуют себя безопасно, готовы пройти сквозь огонь за тренера. При Тухеле не было свободы. Глава «ПСЖ» не понимал, почему мы взяли Томаса»
2

Лотар Маттеус: «При Компани игроки «Баварии» чувствуют себя безопасно, готовы пройти сквозь огонь за тренера. При Тухеле не было свободы. Глава «ПСЖ» не понимал, почему мы взяли Томаса»

Лотар Маттеус сравнил подходы Венсана Компани и Томаса Тухеля в «Баварии».

«Компани предпочитает обсуждать внутри, а не на публике. Игрокам это нравится. Раньше их критиковали публично, они были слишком плохими для «Баварии». Если бы я услышал «Это не игра Маттеуса» в прошлом, то спросил тренера, не сошел ли он с ума.

Теперь у игроков есть чувство безопасности, и они готовы пройти сквозь огонь ради тренера. При Тухеле игроки не чувствовали себя свободно. Я ничего не имею против Томаса. Но с «Баварией» его подход не сработал. Мы знали об этом заранее.

Нельзя сказать, что «Бавария» не видела, какие проблемы у него были в Дортмунде, в Париже, в «Челси», несмотря на победу в Лиге чемпионов. Что-то должно было случиться. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сказал мне: «Лотар, я не понимаю, почему «Бавария» подписала Тухеля». Это четкое заявление», – сказал экс-игрок мюнхенского клуба.

Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoЛотар Маттеус
logoТомас Тухель
logoНассер Аль-Хелайфи
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маттеус о «Золотом мяче»: «В моем рейтинге Винисиус был бы 3-м, Родри заслуживает его больше. Второе место занял бы Беллингем»
18125 сентября, 13:41
Маттеус о Компани: «Ситуация в «Баварии» наладилась. Тухель на каждой пресс-конференции говорил об игроках, а Венсан никого не критикует публично – он умеет работать с футболистами»
1110 сентября, 08:16
Роналду – 7-й в списке лучших пенальтистов по версии FourFourTwo. Бланко – 1-й, Роналдо – 5-й, Марадона – 6-й, Месси – 14-й
1245 сентября, 16:48
Маттеус считает, что Виртцу стоит остаться в «Байере» до 2026 года: «Лучше готовиться к ЧМ в привычной обстановке. Ему будет 23, впереди еще 10 замечательных лет за границей»
121 сентября, 04:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Флик о Левандовском: «Лучшая «девятка» последних 10 лет»
610 минут назад
Араухо вернется в декабре или январе. «Барселона» не будет торопить защитника
323 минуты назад
Экс-форвард Италии Карневале про убийство матери: «Отец ее бил, но карабинеры говорили, что не могут вмешаться, если нет крови. Дома всегда царила атмосфера страха»
1038 минут назад
39-летний Роналду забил в 8 из 9 матчей сезона за «Аль-Наср» и сборную Португалии
850 минут назад
Сафонов не приедет в сборную. Адвокаты из-за долга по алиментам не рекомендовали ему возвращаться в Россию (Baza)
4052 минуты назад
Роналду в «Аль-Насре» реализовал 17 из 17 пенальти, в карьере – 166 из 196
2459 минут назад
Роналду забил 903-й гол в карьере – «Аль-Вахде» с пенальти
49сегодня, 16:45
«Эффект Моуринью – это трофеи. Я брал кубки везде, кроме «Тоттенхэма», из которого ушел за два дня до финала. Извините, но в сентябре нечего выигрывать». Тренер «Фенербахче» об игре команды
21сегодня, 16:14
Чемпионат России. «Рубин» в гостях у «Факела», «Оренбург» уступил «Пари НН», в субботу «Зенит» сыграет с «Краснодаром», «Спартак» – с «Локо»
167сегодня, 16:00Live
Спартак Гогниев: «Нужно расширять РПЛ до 18 команд, а Первую лигу – до 20, чтобы популяризовать футбол. У нас много перспективных игроков без практики, потому что все играют на результат»
25сегодня, 15:59
Ко всем новостям
Последние новости
Деограсия про 1:2 с «Пари НН»: «Оренбург» атаковал больше сердцем, а не головой. Нам забивают детские мячи»
5 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Бохум». Адейеми, Гиттенс, Гирасси, Боаду и Хофманн играют
28 минут назад
У Роналду 4 гола в 5 матчах саудовской лиги. Больше у Бензема (5) и Митровича (8)
420 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Вахду», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Холудом» в субботу
933 минуты назад
Арне Слот: «Ливерпуль» играл в основном с командами нижней части таблицы. Но мы ожидаем, что «МЮ» будет на вершине. Может, не на вершине, но в верхней части»
836 минут назад
«Факел» – «Рубин» – 0:0, онлайн-трансляция. Идет второй тайм
453 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ренн», «Осер» против «Бреста», «Монако» Головина сыграет с «Монпелье» в субботу
153 минуты назадLive
Фанаты «Оренбурга» скандировали «Давид, уходи!» в адрес Деограсии во время матча с «Пари НН»
10сегодня, 16:28
Дмитрий Ефремов: «Пьянич – топ-игрок. В ЦСКА не берут доигрывающих карьеру»
9сегодня, 16:17
Алиссон: «Моя главная мотивация – не трофеи. Вера в Бога заставляет меня работать. Все, что я делаю, – способ прославить Бога»
6сегодня, 15:58