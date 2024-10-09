Игроками «Баварии» больше нравится стиль игры Компани, чем тактика Тухеля. Тренер мотивирует команду клубными рекордами
Игроки «Баварии» довольны стилем игры Венсана Компани.
Футболисты мюнхенского клуба предпочитают атакующий футбол осторожной и выжидательной тактике, которой придерживался Томас Тухель, сообщает Bild.
Компани, в свою очередь, хочет добиться от игроков «Баварии» максимума. Главный тренер мотивирует команду клубными рекордами, которые мюнхенцы могут побить в этом сезоне – в частности, 91 очко в Бундеслиге в сезоне-2012/13 и 17 пропущенных голов в чемпионате в сезоне-2015/16.
В «Баварии» игроков не будут штрафовать за опоздания. Вместо этого они будут оставаться на базе, пока не уйдет Компани
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости