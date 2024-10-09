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  • Игроками «Баварии» больше нравится стиль игры Компани, чем тактика Тухеля. Тренер мотивирует команду клубными рекордами
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Игроками «Баварии» больше нравится стиль игры Компани, чем тактика Тухеля. Тренер мотивирует команду клубными рекордами

Игроки «Баварии» довольны стилем игры Венсана Компани.

Футболисты мюнхенского клуба предпочитают атакующий футбол осторожной и выжидательной тактике, которой придерживался Томас Тухель, сообщает Bild.

Компани, в свою очередь, хочет добиться от игроков «Баварии» максимума. Главный тренер мотивирует команду клубными рекордами, которые мюнхенцы могут побить в этом сезоне – в частности, 91 очко в Бундеслиге в сезоне-2012/13 и 17 пропущенных голов в чемпионате в сезоне-2015/16.

В «Баварии» игроков не будут штрафовать за опоздания. Вместо этого они будут оставаться на базе, пока не уйдет Компани

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoТомас Тухель
logoтактика
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