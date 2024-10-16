Хенесс назвал работу Тухеля в «Баварии» «катастрофой» на собрании руководителей клуба

Ули Хенесс нелестно отозвался о работе Томаса Тухеля в «Баварии».

Почетный президент «Баварии» выступил на собрании руководителей мюнхенского клуба. На этом мероприятии Хенесс назвал работу Тухеля с командой «катастрофой», пишет Welt со ссылкой на Bild. 72-летний функционер не стал комментировать свои высказывания, когда с ним связались журналисты.

На собрании Хенесс также похвалил нынешнего главного тренера команды Венсана Компани . Почетный президент «Баварии» признался, что его впечатлили слова бельгийца о том, что команде снова необходимо усердно работать.

Тухель возглавлял «Баварию» с марта 2023 года по май 2024-го. Сегодня было объявлено о назначении немецкого специалиста на пост главного тренера сборной Англии.