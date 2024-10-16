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Хенесс назвал работу Тухеля в «Баварии» «катастрофой» на собрании руководителей клуба

Ули Хенесс нелестно отозвался о работе Томаса Тухеля в «Баварии».

Почетный президент «Баварии» выступил на собрании руководителей мюнхенского клуба. На этом мероприятии Хенесс назвал работу Тухеля с командой «катастрофой», пишет Welt со ссылкой на Bild. 72-летний функционер не стал комментировать свои высказывания, когда с ним связались журналисты. 

На собрании Хенесс также похвалил нынешнего главного тренера команды Венсана Компани. Почетный президент «Баварии» признался, что его впечатлили слова бельгийца о том, что команде снова необходимо усердно работать. 

Тухель возглавлял «Баварию» с марта 2023 года по май 2024-го. Сегодня было объявлено о назначении немецкого специалиста на пост главного тренера сборной Англии. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Welt
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoУли Хенесс
logoТомас Тухель
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