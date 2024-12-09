Кордоба о 0:0 с «Локо»: «Краснодар» заслуживал победы – был явный пенальти, два очевидных нарушения в предыдущем матче. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий»
Джон Кордоба считает, что «Краснодар» заслуживал победы в матче с «Локомотивом».
Встреча команд в 18-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0.
Во 2-м тайме судья Василий Казарцев отменил гол Кордобы из-за офсайда Олакунле Олусегуна и не назначил пенальти за игру рукой Максима Ненахова из-за того, что перед этим сфолил Александр Черников.
«В матче с «Локомотивом» мы заслуживали победы. Вы, как и все, кто смотрели этот матч, могли это видеть.
Мы должны оставаться спокойными. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий.
Вчера в матче с «Локомотивом» был явный пенальти. В предыдущем матче два очевидных нарушения. В моменте с отменой забитого мяча Са просто двигался.
Сейчас нужно всем отдохнуть. Мы этого хотим. И, конечно, поздравляю всех с наступающим Новым годом», – сказал нападающий «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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