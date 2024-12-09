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  • Кордоба о 0:0 с «Локо»: «Краснодар» заслуживал победы – был явный пенальти, два очевидных нарушения в предыдущем матче. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий»
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Кордоба о 0:0 с «Локо»: «Краснодар» заслуживал победы – был явный пенальти, два очевидных нарушения в предыдущем матче. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий»

Джон Кордоба считает, что «Краснодар» заслуживал победы в матче с «Локомотивом».

Встреча команд в 18-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0.

Во 2-м тайме судья Василий Казарцев отменил гол Кордобы из-за офсайда Олакунле Олусегуна и не назначил пенальти за игру рукой Максима Ненахова из-за того, что перед этим сфолил Александр Черников.

«В матче с «Локомотивом» мы заслуживали победы. Вы, как и все, кто смотрели этот матч, могли это видеть.

Мы должны оставаться спокойными. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий.

Вчера в матче с «Локомотивом» был явный пенальти. В предыдущем матче два очевидных нарушения. В моменте с отменой забитого мяча Са просто двигался.

Сейчас нужно всем отдохнуть. Мы этого хотим. И, конечно, поздравляю всех с наступающим Новым годом», – сказал нападающий «Краснодара».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
logoЧемпионат.com
logoВасилий Казарцев
logoсудьи
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