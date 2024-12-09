Шансы «Спартака» на чемпионство выросли до 17,5%. Вероятность титула «Зенита» – 40,2%, «Краснодара» – 35% (Opta)
В 18-м туре красно-белые разгромили «Пари НН» (3:0). Команда Деяна Станковича идет на 3-м месте в таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
Суперкомпьютер Opta подсчитал, что после 18-го тура шансы «Спартака» на итоговое первое место составляют 17,5%. После предыдущего тура вероятность чемпионства красно-белых составляла 8,5%, после 16-го тура – лишь 1,1%.
Самые высокие шансы на чемпионство по-прежнему у «Зенита» – после поражения от «Акрона» (1:2) в 18-м туре вероятность чемпионства команды Сергея Семака снизилась с 58,9% до 40,2%. Шансы «Краснодара» возросли до 35%.
Наиболее вероятным кандидатом на вылет из РПЛ считается «Оренбург» – шансы, что команда Владимира Слишковича займет последнее место по итогам сезона, оцениваются в 68,8%. Сейчас «Оренбург» находится на 16-м в таблице с 8 очками, отставая от идущего предпоследним «Ахмата» на 5 очков.
Изображение: t.me/optarussia/4898
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