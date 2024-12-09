КДК рассмотрит удаление Мусаева за нецензурную брань в матче с «Локо» и поведение Бакаева в игре с «Динамо»
КДК рассмотрит поведение Мурада Мусаева в матче с «Локомотивом».
Главный тренер «Краснодара» был удален в добавленное ко второму тайму время матча 18-го тура Мир РПЛ (0:0). Мусаев получил две желтые карточки – за демонстративное несогласие с решением арбитра и нецензурную брань в адрес помощника судьи.
«Рассмотрим необеспечение безопасности хозяевами: 60 стюардов не имели при себе удостоверений.
Мусаев был удален за нецензурную брань, он приглашен на заседание», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц для «Матч ТВ».
Также КДК рассмотрит поведение полузащитника «Химок» Зелимхана Бакаева в матче с «Динамо» (1:4).
«По материалам из СМИ КДК рассмотрит оскорбительное поведение футболиста «Химок» Бакаева в матче с «Динамо». Бакаев приглашен на заседание», – сказал Григорьянц «Чемпионату».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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