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Переговоры «Ливерпуля» и Салаха о новом контракте проходят позитивно

«Ливерпуль» и Мохамед Салах ведут переговоры о продлении контракта.

По данным инсайдера Бена Джейкобса, стороны сохраняют спокойствие, но пока ничего не согласовано.

Переговоры описывают как позитивные, но есть ощущение, что обсуждение нового контракта еще займет время.

Статистику Салаха можно изучить здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
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