29.00 – Салах побьет рекорд Варди по продолжительности голевой серии в АПЛ
Мохамед Салах забил в 7 матчах АПЛ подряд.
Нападающему «Ливерпуля» осталось забить в 5 играх подряд, чтобы побить рекорд Джейми Варди по продолжительности голевой серии в АПЛ.
В сезоне-2015/16 форвард «Лестера» отличился в 11 матчах АПЛ подряд, побив рекорд Руда ван Нистелроя (10).
Букмекеры дают коэффициент 29.00 на то, что Салах побьет рекорд Варди. Для этого ему нужно забить «Эвертону», «Фулхэму», «Тоттенхэму», «Лестеру» и «Вест Хэму».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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