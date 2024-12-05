Мерсон о будущем Салаха в «Ливерпуле»: «Чем старше, тем медленнее становишься – иначе Болт все еще побеждал бы на Олимпиаде. Дал бы Мохамеду контракт на 2 года, но без опции продления»

Пол Мерсон высказался о контракте Мохамеда Салаха с «Ливерпулем».

«Говорят, что Мо Салаху предложили [контракт на] два года с возможностью продления еще на год. Это долгий срок.

Сейчас, конечно, я бы платил ему 300-400 тысяч [фунтов] в неделю, потому что он делает свою работу. Я его самый большой поклонник. Я считаю его игроком мирового класса. Я бы сказал, что он играл бы в любой команде мира. Будучи вингером, он является лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Просто поразительно, какие цифры он показывает каждую неделю из года в год. Но через два с половиной года это будет огромная сумма, если к тому времени он не будет справляться.

Футбол меняется. Если бы это было не так, мы бы все еще играли! В футболе есть одна очевидная вещь: чем ты старше, тем медленнее становишься. Это факт. В противном случае Усэйн Болт все еще побеждал бы на Олимпийских играх в беге на 100 метров.

Лично я предложил бы ему контракт на два года, но не стал бы предлагать возможность [продления] еще на один год. Я понимаю «Ливерпуль » на 100 процентов.

Я знаю, люди скажут, что им нужно кого-то купить, и это обойдется им дороже, но рано или поздно им придется кого-то купить. Он не будет продолжать карьеру до 40-41 года, поэтому это просто откладывается», – сказал бывший игрок «Арсенала».